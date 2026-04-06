Pradales reprocha al Gobierno que sacara a Franco de su tumba pero no lleve el Guernica al País Vasco

El lendakari, Imanol Pradales, durante su intervención el Aberri Eguna. JAVIER ZORRILLA / EFE

El lendakari, Imanol Pradales, insistió ayer en reclamar «valentía política» al Gobierno central para que el Guernica de Picasso sea trasladado temporalmente al País Vasco y preguntó por qué «sacaron a Franco de su tumba» en Cuelgamuros pero «no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi». «La pelota está en su tejado. Que respondan», emplazó Pradales durante su discurso en el acto de celebración del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca). El Ejecutivo de Vitoria ha solicitado varias veces durante las últimas semanas una petición que llevan «haciendo décadas»: que el célebre cuadro de Pablo Picasso pueda exhibirse durante nueve meses en el Museo Guggenheim Bilbao, coincidiendo con el 90 aniversario del bombardeo de la villa y de la constitución del primer Gobierno vasco, presidido por el lendakari Aguirre. A juicio de Pradales, este gesto «sería una muy buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco, a la memoria democrática», así como «un alegato en favor de la paz en un momento histórico de guerras y tentaciones totalitarias».

El presidente del PNV, Aitor Esteban, llamó a decidir en las elecciones forales y municipales entre seguir «haciendo país» o dejar «que otros lo deshagan», al tiempo que reivindicó el papel de su partido como el «mejor defensor» de un autogobierno vasco que «no está garantizado».

Otegi: Bildu aspira a gobernar

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, destacó que su formación «no aspira a estar en los gobiernos, aspira a gobernar» y a «cambiar las políticas públicas», poniendo «a la gente en el centro». Otegi animó a «ir a la cumbre» de la «liberación nacional y social» con «tranquilidad, sin ansiedad y con oxígeno popular». «No aspiramos a estar por encima de nadie, aspiramos a construir una nación justa, honesta y que le dé a la gente un trocito de seguridad que le permita ser más feliz», resaltó.