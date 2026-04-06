Pablo Iglesias arremete contra Maíllo y Sumar tras el pacto de Podemos en Andalucía

Paula de las Heras MADRID / COLPISA

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Pablo Iglesias, en una imagen de archivo
Pablo Iglesias, en una imagen de archivo NACHO GALLEGO

El exvicepresidente ve desventajoso el acuerdo pero lo presenta como «renuncia» táctica para pelear en generales por el tándem Rufián-Montero: «En política a veces hay entregar una plaza para ver la próxima que viene»

06 abr 2026 . Actualizado a las 17:20 h.

Hace tiempo que Pablo Iglesias no dirige en la práctica Podemos pero el exvicepresidente segundo del Gobierno entre enero del 2020 y marzo del 2021 sigue siendo una voz que hay que tener en cuenta cuando

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