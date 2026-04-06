Pablo Iglesias arremete contra Maíllo y Sumar tras el pacto de Podemos en Andalucía
MADRID / COLPISA
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El exvicepresidente ve desventajoso el acuerdo pero lo presenta como «renuncia» táctica para pelear en generales por el tándem Rufián-Montero: «En política a veces hay entregar una plaza para ver la próxima que viene»06 abr 2026 . Actualizado a las 17:20 h.
Hace tiempo que Pablo Iglesias no dirige en la práctica Podemos pero el exvicepresidente segundo del Gobierno entre enero del 2020 y marzo del 2021 sigue siendo una voz que hay que tener en cuenta cuando