María Jesús Montero confirma que mandó «mensajes cariñosos» y de apoyo a Ábalos cuando no sabía su «situación»

La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla. JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

La secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a las elecciones del próximo 17 de mayo, María Jesús Montero, confirmó hoy que envió «mensajes cariñosos» al exministro de Transportes José Luis Ábalos cuando no conocía su «situación» en la investigación de presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de la covid, en el 2020.

En una entrevista en RNE recogida por Efe la exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha asegurado que sus mensajes de wasap con el exministro, publicados por El Mundo, son «cariñosos», entre «compañeros» de partido y «no tienen nada que ver con el caso mascarillas» que desde este martes juzga el Tribunal Supremo.

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Preguntada por la publicación de estos mensajes así como otros de los ministros Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Yolanda Díaz, ha asegurado que todos respondían al mismo patrón: muestras de cariño a un compañero cuando no se conocía su situación personal.

Ha resaltado que los mensajes publicados, uno en el que Ábalos le felicita por su nombramiento como vicesecretaria general del PSOE y otro en el que Montero le recuerda los días «aciagos» de la pandemia y asegura que le tiene en su «alma», responden a esa lógica personal y «no tienen interés» público.

Además ha incidido en que no se ha encontrado «absolutamente nada» ni en esta correspondencia ni el resto de la investigación que involucre a otros miembros del Gobierno con el caso de las mascarillas, en el que también se juzga al asesor de Ábalos, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama.

Montero ha defendido la actuación del Gobierno y del PSOE ante la supuesta implicación de Ábalos en este caso y ha reconocido que los casos de corrupción «producen un enorme desasosiego» a la sociedad, pero, ha dicho, «lo importante es cómo se combaten».

No apoyará un Gobierno en minoría de Moreno

En esta misma entrevista, Montero descartó apoyar un Ejecutivo en minoría del PP de Juanma Moreno tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo para evitar que Vox gobernase en la comunidad. Dijo que el PSOE y el PP representan «modelos distintos de sociedad», lo que la lleva a descartar «un gobierno de coalición» y cualquier pacto que diera el Gobierno andaluz al PP.

La líder del PSOE de Andalucía ha señalado que «el mejor antídoto» para evitar que Vox entre en el Gobierno andaluz es «votar opciones de progreso que están representadas en las fuerzas de izquierdas», que son «dique ante el auge de la ultraderecha».