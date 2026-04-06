La esposa de Santos Cerdán rechaza comparecer hoy en la comisión Koldo del Senado alegando motivos de salud

El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas en el Parlamento de Navarra Eduardo Sanz | EUROPA PRESS

La esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, ha presentado un informe médico ante la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo para descartar comparecer este lunes ante este foro argumentando que «su estado de salud le impide su asistencia», según fuentes del entorno de Cerdán.

Francisca Muñoz Cano estaba citada ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo para este lunes 6 de abril a partir de las 16.00 horas, aunque ha presentado este informe médico del sábado 4 de abril de asistencia a urgencias en el que el facultativo médico que la asistió «explicita que su estado de salud le impide su asistencia».

En el mes de diciembre, Francisca Muñoz fue citada en la comisión de investigación y, en aquel momento, hizo llegar un informe médico que por motivos de salud desaconsejaba su comparecencia en el Senado, por lo que finalmente se suspendió su comparecencia. Y hace unos días, el PP, con su mayoría en el Senado, la decidió volver a citar en la comisión de investigación, aunque el entorno de Santos Cerdán argumenta que presentó informes médicos actualizados del servicio público de salud «que acreditaban una agravación de su patología previa».