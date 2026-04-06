Ayuso responde a Pradales e insiste en que le parece «de cateto» pedir el traslado del «Guernica» al País Vasco: «Si nos ponemos así, que toda la obra de Picasso vaya a Málaga»

El «Guernica», expuesto en el Museo Reina Sofía Fernando Calvo | EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que le parece «una catetada» la propuesta del lendakari al Gobierno central de trasladar temporalmente el Guernica al País Vasco. Después de las declaraciones cruzadas en redes sociales y ante los medios el domingo entre Ayuso, Pradales y el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban —a las que se ha sumado este lunes el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi—, la presidenta madrileña volvió a responder con los mismos argumentos a las preguntas de los periodistas sobre esta cuestión. «Si nos ponemos así con todo, nos llevamos las obras de Picasso a Málaga, ya que el artista nació allí. Eso es lo que me parece cateto, y pienso que la cultura es universal», dijo Ayuso.

«La memoria histórica no es compatible con la catetada de que tu principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza», respondió el líder nacionalista en la red social X a una publicación en la que Ayuso adjuntaba una entrevista en la que Esteban decía que llevar el cuadro al País Vasco es «posible». El mensaje de la dirigente del PP añadía que «las pretensiones nacionalistas son ciegas, absurdas, catetas. Un burdo negocio político».

«Es una polémica absurda que siempre promueve el nacionalismo para seguir creando ese negocio del agravio del que han vivido toda una vida», detalló Ayuso. La presidenta añadió que la obra, como apunta el Gobierno central, está dañada, y ese traslado podría agravar su situación. «Evidentemente que las obras se pueden trasladar de museos, y eso es lo que se hace. Pero si te dicen que está en mal estado, no puedes alentar sentimientos identititarios y agravios para justificar o para tergiversar la historia de todos y de esta manera seguir alimentando ese negocio», añadió dirigente del PP. «Eso es lo que me parece una catetada», dijo.

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Ayuso tiene claro que el PNV «sabe que la petición no va a salir porque se pone en riesgo la obra», a pesar de que los nacionalistas llevarán este martes la petición al Senado, y propone que todo aquel que quiera viaje a la capital de España a ver el Guernica. «Puedes venirte de Bilbao a Madrid, no pasa nada, vas al Reina Sofía y compartes la obra, que también está a disposición de los malagueños o los valencianos. Desde Madrid queremos que todos se beneficien, nos pasa con la Fórmula 1. Si nos ponemos así, llevamos todas las obras de Picasso a Málaga, que es su origen», concluyó.

La Legión Condor

Arnaldo Otegi se sumó desde sus redes sociales al cruce de declaraciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y le respondió que «la aportación de los suyos en Guernica fue la Legión Condor», en referencia al nombre dado a la fuerza de intervención, mayoritariamente aérea, que el III Reich envió en ayuda de las fuerzas del dictador Francisco Franco para luchar en la guerra civil española.

Por su parte la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, recordó a Ayuso que lo que pase con el Guernica lo han a decidir «las autoridades competentes».