La viuda del asesinado en Asturias, madre del detenido: «Solo se defendió, el cuchillo lo tenía mi marido»

Coche de la Policía Local de Gijón EUROPA PRESS ASTURIAS

«Fue mi marido el que cogió el cuchillo para intentar separar a mi hijo y al suyo, pero mi hijo se lo quitó y a partir de ahí no sé lo que pudo pasar...». La viuda Diego Albarracín Muñoz, el hombre asesinado en Villaviciosa (Asturias), madre a su vez del detenido, asegura que su hijo «solo se defendió» y que «es inocente». Mató a su esposo de una cuchillada en el cuello y a primera hora de la tarde del sábado fue enviado a prisión como autor de un delito de homicidio. La Fiscalía solicitó para el joven de 18 años la medida cautelar al apreciar la existencia de riesgo de fuga y dada la gravedad de los hechos que se le atribuyen. El arrestado, de origen colombiano, prestó declaración ante la jueza de Instrucción de la villa y alegó, al igual que hizo ante la Guardia Civil, que había acuchillado al marido de su madre «en defensa propia». Según se desprende de las investigaciones, la víctima, de 44 años, medió en una discusión entre el detenido y su propio hijo.

Sufrió un profundo corte en el cuello, provocado por el arma blanca, de aproximadamente 30 centímetros de hoja. Salió del piso de la calle Plácido Jove Hevia para pedir auxilio, pero cayó desplomado en el descansillo del entresuelo. Fue un camarero de un bar próximo el que halló al hombre tendido en el suelo y junto a él estaba el joven luego detenido, «impasible».

Cuando llegaron los agentes de la Policía Local (cuyas dependencias se encuentran muy próximas al lugar) sacó de entre la ropa el cuchillo y se lo entregó. Manifestó que lo había matado él y que no era la primera vez que cometía un crimen. Su madre apuntó que ese episodio violento al que se refería «ocurrió en Colombia, pero él no mató a nadie, solo que era de las barras (grupos violentos relacionados con el fútbol) y se vio inmerso en la muerte de un miembro de otra banda».

A las puertas del juzgado de Villaviciosa al detenido le esperaban su madre, su mujer y su hija de corta edad. Se vivieron momentos de tensión cuando la progenitora se abalanzó sobre el vehículo de la Guardia Civil que lo trasladaba al centro penitenciario. «Él no ha tenido la culpa de nada, el problema lo empezó el hijo de mi marido...», repetía una y otra vez.

Un día de convivencia

El detenido, su mujer y su hija se habían trasladado a vivir a casa de su madre y su marido tan solo un día antes del violento episodio. En el piso convivían cinco adultos y cuatro niños. La tarde del jueves, el agresor y la víctima habían estado tomando consumiciones en un bar próximo al domicilio y ya ahí, según los testigos, habrían mantenido una discusión. Fue poco después de la medianoche, tras regresar a casa, cuando se desencadenó la tragedia. La mujer de la víctima (madre del detenido) se encontró la dantesca escena en el portal cuando volvía de trabajar. La familia llevaba varios años viviendo en Villaviciosa y tal y como relataron los testigos, «era frecuente escuchar discusiones».

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La noche del homicidio «escuchamos un portazo muy fuerte y una persona pidiendo ayuda, pero nos dio miedo y ni nos asomamos, no sabíamos lo que podía estar pasando. Fue ya luego cuando miramos por la ventana a la calle cuando vimos que llegaba la Policía Local y la Guardia Civil y vimos cómo sacaban luego un cadáver...», dicen los vecinos.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Asturias entregó este sábado los atestados de la investigación, que inicia ahora la fase de instrucción judicial. La jueza llamará a declarar a los testigos y también a los familiares del detenido y la víctima, quien será despedida por sus familiares en la intimidad.