La comisión Koldo del Senado se reanuda el lunes con la esposa de Cerdán y el fundador de Forestalia

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, en el Juzgado de Teruel durante la declaración por la denuncia presentada por Teruel Existe por la presunta comisión de delito de prevaricación por parte de la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea. Antonio Garcia | EFE

La comisión Koldo del Senado se reanudará este lunes con dos comparecencias, la del presidente ejecutivo de Forestalia y sobre todo, la de Francisca Muñoz, Paqui, la mujer de Santos Cerdán. El PP, que ha