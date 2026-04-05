La comisión Koldo del Senado se reanuda el lunes con la esposa de Cerdán y el fundador de Forestalia
MADRID / COLPISA
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El PP interrogará a la mujer del exsecretario de organización del PSOE por los ingresos de Servinabar y sus gastos en compras04 abr 2026 . Actualizado a las 18:54 h.
La comisión Koldo del Senado se reanudará este lunes con dos comparecencias, la del presidente ejecutivo de Forestalia y sobre todo, la de Francisca Muñoz, Paqui, la mujer de Santos Cerdán. El PP, que ha