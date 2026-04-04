Un vecino de Valladolid muere carbonizado en su coche junto a sus tres perros

Coche de la Guardia Civil, en imagen de archivo CAPOTILLO

Fue una vecina de un pueblo cercano la que alertó a los servicios de emergencia a primera hora de la mañana del pasado jueves, después de observar desde la carretera un coche envuelto en llamas en un camino situado entre las localidades vallisoletanas de Quintanilla de Trigueros y Cubillas de Santa Marta y la palentina de Dueñas. En su interior, los bomberos y guardias civiles hallaron minutos después el cuerpo sin vida de un hombre —que, según todos los indicios, es un vecino de Quintanilla de Trigueros— junto a tres perros. La víctima y los animales murieron carbonizados. Los agentes trabajan ahora en la identificación definitiva del fallecido, si bien todo apunta a que se trata del varón, de poco más de cuarenta años, afincado en el citado municipio. Según cuenta El Norte de Castilla, los hechos ocurrieron a las 9.25 horas en el camino de las Culebras, situado al borde de la carretera secundaria PP-9031, que une Quintanilla de Trigueros y Dueñas, a 4 kilómetros de la primera localidad, pero dentro del término municipal palentino. Esta vía de tierra conduce a Cubillas de Santa Marta. Los agentes que acudieron al lugar, junto a los miembros del servicio de extinción —ambos de la provincia palentina al tratarse de su demarcación—, hallaron en el interior del turismo el cuerpo de un hombre y los restos de tres perros una vez sofocadas las llamas.

Los investigadores comprobaron que el vehículo figuraba a nombre de Gerardo, de poco más de cuarenta años. Después acudieron a su domicilio, en el que residía solo junto a los canes, para comprobar su identidad. Al no localizarlo allí, las pesquisas apuntan a que se trata de él, según han confirmado fuentes de la investigación. En el pueblo en el que vivía, de apenas un centenar de habitantes, han recibido ya la noticia del fallecimiento. «Su muerte nos ha dejado conmocionados», reconoce Alberto Palomo, el alcalde, quien recuerda que la víctima llevaba «tres o cuatro años viviendo» en este municipio situado a 30 kilómetros al norte de Valladolid.

Gerardo vivía solo junto a sus mascotas en una casa que sus padres compraron años atrás en Quintanilla. Había desempeñado varios trabajos, recientemente en un comercio de Medina de Rioseco y en una gasolinera, y solía relacionarse poco con el resto de vecinos, según recuerdan los residentes, quienes apuntan que le veían a diario paseando a sus perros. Su fallecimiento ha supuesto «un palo importante para todos, y más en las circunstancias en las que se ha producido», lamenta el regidor antes de trasladar su pésame a los padres de la víctima.

Indicios de un acto voluntario

Los primeros indicios evidencian que el incendio del vehículo pudo ser voluntario. La víctima, además, había protagonizado algunos aparentes intentos de suicidio con anterioridad. A falta del cierre de la investigación, en la que en principio no se han hallado indicios de la participación de terceras personas, todo apunta en este sentido. La investigación continúa abierta a cargo de la Guardia Civil de Palencia, al haberse producido los hechos en dicha provincia.