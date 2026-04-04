Cae una banda que blanqueaba dinero del narco con la compra de cartas Pokémon en Málaga

Imagen de archivo de cartas de Pokémon SEBASTIEN NOGIER | EFE

El dinero negro siempre sigue una lógica: solo sirve para gastarlo o para invertirlo en algo que le otorgue una apariencia de legalidad. Ese proceso, que se conoce como blanqueo, puede tener múltiples formas ya conocidas: ladrillo, criptomonedas, arte, joyas, lotería... Pero, como el narco está obligado a reinventarse, ha descubierto un nuevo método para lavar los fondos procedentes de la droga: las cartas Pokémon. Según cuenta el diario Sur, la Policía Nacional ha detectado por primera vez en Málaga un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales que proponía a sus clientes comprar estos cromos para limpiar el dinero que obtenían en negocios turbios. Los ofrecían como una inversión segura dado el valor que adquieren en el mundo del coleccionismo, y que además aumenta con el paso de los años.

Los investigadores del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado en la Costa del Sol (Greco-Costa del Sol) descubrieron la presencia de varios integrantes de esta banda que se habían asentado en Marbella. Los agentes averiguaron que algunos de ellos estaban relacionados con el narcotráfico y con acciones violentas en su país de origen (Suecia), mientras que otros miembros se dedicaban al blanqueo. La investigación del Greco, en colaboración con las autoridades nórdicas, permitió organizar una redada que se simultaneó en ambos países. La mayoría de los objetivos fueron localizados y detenidos en Suecia, aunque residían en Marbella, donde se llevaron a cabo varios registros y se arrestó a una persona. En una de las viviendas que inspeccionaron localizaron un álbum con cartas Pokémon presuntamente destinadas a blanquear dinero procedente del crimen organizado.

¿Por qué alcanzan estos precios?

Se trata de una de las tendencias más nostálgicas del mercado del coleccionismo internacional: productos de entretenimiento infantil propios de los años noventa y principios del 2000 que se han convertido en activos cada vez más cotizados. Su valor depende de diversos factores como la escasez, el estado de conservación, la demanda o la marca. Y Pokémon supuso un fenómeno cultural de alcance global que marcó a toda una generación. No fue solo un videojuego, sino la primera franquicia dirigida a niños y adolescentes de la época. Al videojuego le siguieron una serie de televisión, películas, juguetes... y cartas coleccionables.

Algunas ediciones de estas cartas se imprimieron en tiradas limitadas. Eso ha provocado que, décadas después, las cartas menos habituales en buenas condiciones alcancen miles, cientos de miles o incluso millones de euros en el comercio de segunda mano, un caramelo para el mercado negro. En torno a Pokémon existe todo un mundo de empresas que certifican el estado de las cartas, subastas internacionales y plataformas especializadas que permiten seguir la evolución de su cotización y facilitan la compraventa. El fenómeno forma parte de una tendencia más amplia que afecta a otros objetos vinculados a la cultura popular como videojuegos antiguos, zapatillas de edición limitada o cromos deportivos antiguos: productos asequibles en un principio que ahora, con el paso del tiempo, han disparado sus precios. Para entender esta moda hay que comprender el componente social de Pokémon, una serie de criaturas ficticias de colores entre las que destaca Pikachu, la más conocida: un ser amarillo con orejas largas y puntiagudas, grandes ojos oscuros, cola en forma de rayo y una expresión siempre simpática que facilitó su éxito como icono pop. La saga desempolvó el viejo ritual de abrir sobres, intercambiar cartas y buscar los ejemplares más raros. El auge de las redes sociales y de ciertos influencers que dedican horas a abrir sobres en directo en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram o Twitch también explica la revalorización de estas cartas.

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Y hay una última arista: aquellos niños y adolescentes que jugaban con Pokémon forman hoy una generación con alto poder adquisitivo que, a diferencia de las anteriores, no muestra reticencias a pagar por recuperar objetos asociados a su infancia. Porque la nostalgia, en el mercado del coleccionismo, es desde hace años un criterio de consumo capaz de justificar desembolsos elevadísimos por piezas que funcionan como símbolos de identidad generacional. Una carta Pokémon alcanzó los 13,5 millones de euros en una subasta organizada por Goldin Auctions tras una puja que se prolongó durante 42 días. La pieza pertenecía al luchador Logan Paul y forma parte de una de las series más exclusivas del universo Pokémon. Se trata de Pikachu Illustrator, una carta extraordinariamente rara de la que apenas se produjeron unas 40 unidades en todo el mundo a finales de los años noventa. Nunca se distribuyó en tiendas: fue creada como premio para los ganadores de un concurso de ilustración celebrado en 1997, en el que los participantes presentaban dibujos originales inspirados en Pokémon. De ahí que el personaje aparezca identificado como «ilustrador», en lugar del habitual «entrenador» que figura en la mayoría de las cartas, una rareza que fascina a estos coleccionistas.