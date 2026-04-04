El acusado de matar a su novia en Vizcaya fue detenido hace dos días por saltarse la orden de alejamiento

Concentración en Basauri en repulsa por el crimen machista EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Amaia V. Q., de 44 años, es la primera víctima de la violencia machista en Vizcaya en el 2026, y la número 15 en la estadística general. Tenía una orden de protección judicial vigente, que su pareja, José Luis D. C., de 45 años y con múltiples antecedentes policiales, se saltaba a menudo. Llevaban juntos cerca de un año y medio. La mujer falleció el miércoles en su domicilio de Basauri (Vizcaya). Esa noche había estado con él. Al despertar, el hombre llamó a la Policía Municipal diciendo que su compañera sentimental no despertaba y que estaba fría. Cuando llegaron los sanitarios de una ambulancia, intentaron reanimarla sin éxito. El hombre, que lloraba sin consuelo, alegaba que había estado consumiendo sustancias estupefacientes con ella por la noche y atribuía a esa circunstancia la muerte. Fue detenido por un delito de quebrantamiento de medida judicial, algo habitual en la pareja. Él vive con sus padres a unos 150 metros de distancia, también en Basauri, y frecuentaba la vivienda de la víctima, en ocasiones con su consentimiento, según indican fuentes cercanas al caso. Unos días antes ya había sido detenido por este mismo motivo en Etxebarri. Sin embargo, una vez en la sala de autopsias, en el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML), el forense que le practicó la autopsia dio la voz de alarma. El cadáver presentaba lesiones en al menos dos puntos, incompatibles con las labores de reanimación y que indicaban que podía haber sido víctima de una muerte violenta.

Los especialistas del Grupo de Homicidios del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Vizcaya (SICTB) se encargaron del caso. Agentes de la Policía Científica acudieron a la vivienda de Amaia, un primer piso en una calle próxima a la zona conocida como Los Burros, por una escultura de piedra con la forma de este animal. El sospechoso, que había quedado en libertad tras ser puesto a disposición judicial, se encontraba ilocalizable, por lo que se dictó una nueva orden de arresto.

El jueves por la noche, fue identificado por la Policía Municipal de Bilbao en el puente de San Antón porque amenazaba con atacar con una jeringuilla a los viandantes y fue trasladado a la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Basurto. Tras pasar por el hospital, el detenido ha regresado a los calabozos de la comisaría de la Ertzaintza en Ibarrekolanda, donde se ubica el centro de detención, adonde ha llegado sobre las diez de la mañana. A mediodía, los investigadores de la Ertzaintza lo condujeron a un registro de un inmueble en Basauri. La investigación permanece abierta para intentar aclarar las circunstancias que rodean a la muerte de Amaia.

La mujer era madre de una joven que acaba de cumplir la mayoría de edad y que no convivía con ella. «La Policía llevaba dos días aquí. No se movían ni de día ni de noche, desde el miércoles, cuando la encontraron muerta. Algo pasaba, estaba cantado. Otra cosa es que no haya sido él y a la chavala le haya dado algo», apuntaba una vecina. «Teníamos a una patrulla en el portal día sí y día también, venían habitualmente por peleas, gritos...», añadía otra. Ambas coincidían en apuntar que se trataba de «una muerte anunciada». «Él era malo, malo. Y ella, cuando estaba bien, maja, amable y sociable. Nos hemos quedado conmocionadas. ¡Pobre chica!».

Este vecino era uno de los que coincidía con Amaia al sacar a los perros a pasear. «Tenía dos perrillos chihuahuas y uno marrón, más grande, aunque alguno era de él. Lo conocía de vista, pero, si estaban bien, lo veía a menudo con ella. No parecía una persona de bien», afirma. Cuando lo detenían, «pasaba un mes silencioso, pero, al soltarlo, venía por la noche y montaba follones». El hombre también coincidió con él en su anterior residencia, unas calles más abajo. «Sus padres son buenas personas, pero también era conflictivo con ellos. Les montaba cada escándalo... Una noche, cuando llegaba yo de trabajar, tenía un cristo montado. Estaban allí los bomberos porque amenazaba con tirarse al vacío». «Esto se veía venir», advierte. Otros conocidos de la mujer aseguran: «Solo andaba con el novio. Ella le invitaba siempre porque nunca traía dinero»

Condena institucional

El alcalde de Basauri, Asier Iragorri, mostró su más enérgica condena y repulsa por el presunto homicidio machista y exige que se actúe «con determinación desde todos los ámbitos para erradicar» la violencia machista. Iragorri tilda de «insostenible y muy preocupante que, día tras día, nos despertemos con noticias de agresiones o asesinatos machistas» y advertierte de que no se puede «normalizar esta violencia». «En un momento en el que, por desgracia, cada vez oímos con más frecuencia discursos que niegan la violencia machista, las instituciones y la sociedad tenemos que ir de la mano e incidir especialmente en la educación para impedir cualquier forma de normalización de estas conductas», defiende.

La Diputación de Vizcaya se ha sumado a la condena del Ayuntamiento basauritarra. Desde la institución foral reiteran su apuesta por «erradicar cualquier forma de desigualdad y de violencia contra las mujeres». «Es preciso combatir los abusos del machismo en todos los ámbitos, desde el privado hasta el público, porque la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres no son negociables», manifestan a través de un comunicado. De igual modo, han querido mostrar sus «condolencias a los familiares, amistades y personas allegadas a la mujer asesinada, poniendo a su disposición todos nuestros servicios de atención, acompañamiento y apoyo a las víctimas». Emakunde condena el asesinato y ha puesto en marcha el protocolo institucional para casos de violencia machista.

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Desde Eudel se recuerda «que las muertes solo muestran una parte del problema de la violencia contra las mujeres, cuyo caldo de cultivo se genera en la desigualdad de mujeres y hombres». «La violencia que en sus diferentes formas se ejerce contra las mujeres (psicológica, económica, física, sexual, vicaria…) supone un serio atentado contra su dignidad e integridad física y moral; en consecuencia, una grave e intolerable violación de los derechos humanos», señalan. La asociación de municipios vascos subraya que esta tragedia «nos enfrenta a la responsabilidad que tenemos las instituciones y el conjunto de la sociedad vasca en hacer efectiva la igualdad en nuestros municipios». En este sentido, llaman a «seguir reforzando nuestras acciones de sensibilización y prevención con quienes representan el futuro, nuestras ciudadanas y ciudadanos más jóvenes».