Podemos se integra en Por Andalucía con IU y Sumar para las elecciones andaluzas del 17M

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo. JULIO MUÑOZ / EFE

Tras semanas de incertidumbre, Podemos se ha integrado finalmente en la coalición Por Andalucía junto a Izquierda Unida y Sumar para concurrir unidos a las elecciones del 17 de mayo. El anuncio llega tras una negociación agónica que se prolongó hasta el último suspiro del plazo legal, logrando una unidad que sitúa al histórico dirigente Antonio Maíllo como el candidato de consenso para liderar este bloque progresista. Este acuerdo in extremis busca evitar la fragmentación del voto en un escenario donde la unidad se presentaba como la única vía de supervivencia electoral ante las encuestas. El desenlace de este viernes es el fruto de una jornada de infarto vivida el jueves en Sevilla, donde las delegaciones encabezadas por Toni Valero, Nico Sguiglia y Esperanza Gómez mantuvieron una intensa reunión de más de 13 horas marcada por el hermetismo.

El encuentro, que comenzó a las once de la mañana, revivió por momentos los fantasmas del pasado, con las partes enrocadas en sus posiciones mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia la medianoche. La tensión en la capital hispalense reflejaba el miedo a repetir el desastre administrativo de hace cuatro años, cuando las desavenencias llevaron a los morados a quedar fuera del registro oficial de la coalición, porque cuando acordaron la alianza ya era tarde para inscribirla. Más allá del ámbito regional, este pacto supone un giro estratégico en el tablero político nacional al frenar la hemorragia de votos causada por el divorcio de la izquierda alternativa. Desde que los de Ione Belarra abandonaron el grupo parlamentario de Sumar el pasado 5 de diciembre para integrarse en el Grupo Mixto, la relación entre ambas formaciones se había limitado a reproches públicos y una fractura que parecía definitiva.

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El acuerdo alcanzado para el 17M representa, por tanto, la mayor tregua entre el sector de Podemos y la plataforma de Yolanda Díaz en lo que va de legislatura, restañando —al menos temporalmente— las heridas de una izquierda que ha preferido el pragmatismo a la irrelevancia.