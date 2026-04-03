Detienen a un hombre en Basauri por el asesinato de su pareja el pasado miércoles que en un principio se trató como una muerte natural

Imagen de archivo de la Policía Nacional en Basauri EFE / Luis Tejido | EFE

La Ertzaintza detuvo este viernes en Bilbao a un hombre de 45 años por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, ocurrida el pasado miércoles en Basauri y enmarcada en el ámbito de la violencia de género. El Departamento de Seguridad informa de que ese día se produjo el fallecimiento de la víctima, una mujer de 44 años, en una vivienda de la localidad tras sufrir una supuesta indisposición. Fuentes del caso detallan que resultaron infructuosos todos los intentos por salvar su vida realizados por la dotación sanitaria desplazada a la vivienda. Sin embargo, el análisis forense realizado al cuerpo de la víctima determinó que podía tratarse de una muerte violenta.

Como resultado de la investigación, durante la mañana de este viernes se ha procedido a la detención de su pareja, que está acusado de un presunto delito de homicidio.

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Por su parte, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ya condenó el presunto «asesinato» de esta mujer en Basauri y traslada todo su apoyo a la familia y al entorno más cercano de la víctima. Asimismo, la institución informa de que ha puesto en marcha el protocolo interinstitucional acordado para los casos de violencia machista.