Vox arremete contra el «clan gallego» del PP y lo acusa de «prácticas de contrabandistas de ría»

El diputado del PP Jaime de los Santos Jesús Hellín | EUROPA PRESS

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha elevado la confrontación con el Partido Popular al firmar una carta a la militancia en la que denuncia un «ataque brutal, calumnioso y miserable» y señala con nombres y apellidos a Alberto Núñez Feijoo y su núcleo duro, al que denomina el «clan gallego». «Después de los extraordinarios resultados obtenidos, ha llegado el ataque brutal, calumnioso y miserable que estamos sufriendo. No es extraño», arranca el texto, que sitúa el origen de esa ofensiva en «muchos interesados, no solo en la política, en que Vox no continúe creciendo». La carta da un paso más allá en el tono al describir a ese entorno como «ese clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría», al que acusa de haber «contactado con arribistas y despechados para poner en marcha la maquinaria mediática contra el tercer partido de España».

El PP no quiso perder ni un minuto en responder a la carta enviada por Vox a su militancia. «Dos no pelean si uno no quiere», afirmó este jueves el vicesecretario de educación e igualdad, Jaime de los Santos, eludiendo entrar al choque con la formación de Santiago Abascal por la misiva incendiaria firmada por su secretario general, Ignacio Garriga. En la dirección nacional del PP tienen claro quién es su rival y por eso, insisten, «no responderemos a los ataques de Vox». «Tampoco amplificaremos sus líos ni las polémicas que les afectan», apuntan en la cúpula popular, desvinculándose de ese «brutal ataque» que Garriga denuncia en su carta. «Esto va de tener claro quién es el que está destruyendo las instituciones tal y como entre todos habíamos construido y es Pedro Sánchez», aseveró De los Santos.

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Aunque no es la primera vez que Vox carga contra el PP, sí es la primera vez que señala directamente a miembros de la dirección. Concretamente a Feijoo, al secretario general, Miguel Tellado, y a la coordinadora de proyección e imagen del partido, Mar Sánchez, a los que acusa de prácticas mafiosas. «El señor Casado ya lo intentó en su momento, aunque hay que reconocer que de una forma más honorable, lanzando sus ataques personalmente, no a través de corruptos y sicarios», ataca Garriga.

En la misiva, el secretario general de Vox rompe una lanza en favor de la mayoría de los barones del PP que, dice, no han contribuido «al ataque mafioso» y «que, a pesar de la enorme distancia política, son capaces de llegar a acuerdos sobre medidas concretas en sus territorios, y son conscientes de la amenaza que supone el Gobierno de Sánchez». «Sí, hay un PP con el que es posible llegar a acuerdos. Y eso es motivo de esperanza», sostienen los de Abascal, que están negociando en estos momentos con los populares los gobiernos de Extremadura, Aragón, y Castilla y León.

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Toda esta «cacería», según denuncian desde la derecha radical, tiene como objetivo que «Vox no pueda seguir lanzando su mensaje». «Que no podamos hablar de los olivos arrancados, de la vivienda inaccesible, de la sanidad colapsada, de los impuestos abusivos y de la corrupción que arruina y mata. Y, sobre todo, que no podamos hablar de la invasión migratoria, que también arruina y mata, pero que genera beneficios para muchos individuos sin escrúpulos», añaden. De esta manera, el partido de Abascal pide no caer «en el debate fangoso de corruptos y embusteros que han convertido su vida en un pozo de odio, calumnia y resentimiento». Y se fija como objetivo de cara al 17 de mayo en Andalucía aumentar su representación «en una región donde la mafia bipartidista es extremadamente fuerte y subvencionada».