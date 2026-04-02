Mazón se salta a la jueza de la dana y buscará blindarse en la Audiencia
VALENCIA / COLPISA
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El expresidente recurrirá al tribunal para revocar la decisión de la magistrada o lograr la nulidad de las diligencias contra él02 abr 2026 . Actualizado a las 21:44 h.
Carlos Mazón confía en la Justicia, pero no en el desempeño de la instructora de la dana quien desde el primer momento ha sostenido que el expresidente tiene una responsabilidad penal en la gestión de la emergencia. El