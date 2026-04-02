Mazón se salta a la jueza de la dana y buscará blindarse en la Audiencia

El diputado Carlos Mazón, al término de la sesión de control en las Cortes Valencianas, este miércoles. Rober Solsona | EUROPAPRESS

Carlos Mazón confía en la Justicia, pero no en el desempeño de la instructora de la dana quien desde el primer momento ha sostenido que el expresidente tiene una responsabilidad penal en la gestión de la emergencia. El