La izquierda andaluza se mueve para sobrevivir, pero los sondeos no cambian

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La coalición Por Andalucía presenta la candidatura de Antonio Maíllo a la Presidencia de la Junta.
La coalición Por Andalucía presenta la candidatura de Antonio Maíllo a la Presidencia de la Junta. Jose Manuel Vidal | EFE

La coalición Por Andalucía tendrá difícil contar con grupo propio según las encuestas, que mantienen a Moreno Bonilla por encima del 42 % de los votos

03 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las encuestas, como el algodón, no engañan. O, al menos, pocas veces se distancian del resultado final. Los movimientos tectónicos de la izquierda andaluza, con Podemos tratando de zafarse del aislacionismo que el propio partido

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
OFERTA FLASH ⚡ 12€/año por solo 1€ al mes (pago único) Suscríbete hoy