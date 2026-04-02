La izquierda andaluza se mueve para sobrevivir, pero los sondeos no cambian

La coalición Por Andalucía presenta la candidatura de Antonio Maíllo a la Presidencia de la Junta. Jose Manuel Vidal | EFE

Las encuestas, como el algodón, no engañan. O, al menos, pocas veces se distancian del resultado final. Los movimientos tectónicos de la izquierda andaluza, con Podemos tratando de zafarse del aislacionismo que el propio partido