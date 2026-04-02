La izquierda andaluza se mueve para sobrevivir, pero los sondeos no cambian
REDACCIÓN / LA VOZ
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La coalición Por Andalucía tendrá difícil contar con grupo propio según las encuestas, que mantienen a Moreno Bonilla por encima del 42 % de los votos03 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las encuestas, como el algodón, no engañan. O, al menos, pocas veces se distancian del resultado final. Los movimientos tectónicos de la izquierda andaluza, con Podemos tratando de zafarse del aislacionismo que el propio partido