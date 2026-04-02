Irán ejecuta a un cuarto preso por su participación en las protestas de enero

Un policía de la moral iraní comprueba la identidad de una mujer detenida durante las protestas en Teherán Stringer Iran | REUTERS

Las autoridades de Irán informado este jueves de que una nueva ejecución en el país a un hombre ser condenado por «colaborar con Israel» en el marco de las fuertes protestas que tuvieron lugar en enero y que se saldaron con más de 3.000 muertos. El ajusticiado es Amir Hosein Hatami y ha sido ahorcado por la mañana por cometer actos que socavan la seguridad nacional «en nombre del régimen sionista y de Estados Unidos», según indica Mizan, un portal de noticias vinculado a la Justicia iraní.

Se trata de la cuarta sentencia a pena de muerte a un detenido por participar en las protestas de enero, en las que supuestamente prendió fuego a una instalación militar: «Amir Hossein Jatamí, uno de los elementos terroristas del enemigo en los disturbios de enero, que junto con algunos otros manifestantes trató de tomar posesión de las armas en el centro al entrar en un centro militar y destruirlo, fue ahorcado esta mañana», informó la agencia Mizan. En un comunicado, la Justicia ha especificado que entre los actos cometidos por el encausado se encontraban los de incurrir de forma ilegal en un centro militar.

El Gobierno de Irán ha cifrado en más de 3.000 los muertos, incluidos cientos de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad atacados por «terroristas» en el marco de las protestas, mientras que la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 7.000 los fallecidos, en su mayoría manifestantes.

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Por otra parte, la familia de la abogada Nasrin Sotudeh informa de que ha sido arrestada por las autoridades iraníes, según denunció este jueves la hija de la activista, quien afirmó que no tienen más noticias de ella. «Hace unos minutos nos hemos enterado de que detuvieron a mamá anoche mientras estaba sola en casa», dijo en Instagram Mehraveh Khandan.

La hija indicó que han sido incautados los dispositivos electrónicos de la activista, ordenadores portátiles y teléfono móvil. «Mamá aún no se ha puesto en contacto con nosotros y no tenemos ninguna información por parte de las autoridades que la detuvieron», añadió. Sotudeh concedió una entrevista al medio opositor con sede en Estados Unidos Iranwire el 30 de marzo en la que criticó a la República Islámica. La abogada, de 63 años, ha pasado largas temporadas entre rejas por cargos como «propaganda contra el régimen», entre otras acusaciones, por defender a mujeres arrestadas por quitarse públicamente el velo y a opositores a la República Islámica de Irán.

En 2012, obtuvo el reconocimiento del premio Sájarov otorgado por el Parlamento Europeo por su labor en defensa de los derechos humanos. Su marido, Reza Khandan, se encuentra en prisión cumpliendo una pena por su activismo.