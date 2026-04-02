Feijoo cumple cuatro años al mando en Génova con la vista puesta en las generales

Lourdes Pérez MADRID / COLPISA

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Rajoy, Gamarra, Feijoo y Moreno, en el congreso del PP del 2022.
Rajoy, Gamarra, Feijoo y Moreno, en el congreso del PP del 2022. Julio Muñoz EFE

El líder del PP ganó las elecciones municipales, europeas, y 15 de las 21 autonómicas celebradas, pero arrastra el lastre de Vox

02 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Alberto Núñez Feijoo cumple este jueves, 2 de abril, su cuarto aniversario como líder del Partido Popular, cargo al que llegó en plena implosión interna. La guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso había

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