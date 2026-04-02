Feijoo cumple cuatro años al mando en Génova con la vista puesta en las generales

Rajoy, Gamarra, Feijoo y Moreno, en el congreso del PP del 2022. Julio Muñoz EFE

Alberto Núñez Feijoo cumple este jueves, 2 de abril, su cuarto aniversario como líder del Partido Popular, cargo al que llegó en plena implosión interna. La guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso había