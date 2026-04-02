Cinco jóvenes de entre 19 y 21 años detenidos por acuchillar a un menor en Vitoria

Imagen de un vehículo de la Ertzaintza. EUROPA PRESS

Cinco jóvenes de edades comprendidas entre los 19 y los 21 años han sido detenidos este jueves por la Ertzaintza acusados de acuchillar a un menor de edad en Vitoria, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. Los hechos han sucedido alrededor de las 18:30 horas en la Avenida de los Huetos de la capital alavesa, adonde se ha desplazado una patrulla de la Ertzaintza que ha localizado a un menor de edad herido por arma blanca, quien ha sido evacuado al hospital de Txagorritxu.

Según ha determinado la investigación policial, los autores de la agresión habían huido en un vehículo, que ha sido interceptado poco después a la altura de la localidad alavesa de Murgia. La Ertzaintza ha identificado a los cinco ocupantes, un joven de 19 años, dos de 20 y otros dos de 21, y han localizado en el interior del coche una bolsa que contenía cuchillos y martillos, que han sido incautados.

Los sospechosos han sido arrestados bajo la acusación de intento de homicidio y han sido trasladados a la comisaría de la Ertzaintza, que mantiene abierta la investigación.