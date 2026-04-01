El Ejecutivo acusa al PP de partidista por querer investigar a RTVE

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz Rodrigo Jiménez | EFE

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acusó al PP de hacer un «uso partidista» del Senado tras anunciar este lunes la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de RTVE. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defendió la situación económica y los datos de audiencia de la corporación pública. Saiz recordó que RTVE «está sometida al control público precisamente en una Comisión Mixta en el Parlamento», por lo que cuestionó la iniciativa de los populares.

Defendió la gestión del ente público con «cifras que hablan por sí mismas», entre ellas un superávit de 55 millones de euros, «los mayores índices de audiencia de la última década» y un nivel de gasto público por ciudadano «menor que nunca». Asimismo, ironizó sobre la iniciativa del PP al considerar «conmovedor» su interés por la pluralidad del ente público y sugirió que podría ampliarse la comisión de investigación a otras televisiones autonómicas públicas, como Telemadrid.

Tras esas críticas, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, recordó que hay informes de los Consejos de Informativos de la radiotelevisión que alertan de «posible manipulación» en determinados programas. «No uno ni dos ni tres, les podemos pasar informes de mayo, de octubre, de noviembre, de junio... Ha habido un informe de este mismo mes de enero», dijo.