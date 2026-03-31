Podemos se abre por primera vez a compartir lista electoral con IU en Andalucía
Pablo Fernández ofreció ayer «total mano tendida» al candidato de la coalición Por Andalucía31 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández, ofreció ayer «total mano tendida» al candidato de la coalición Por Andalucía y líder de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, para lograr un acuerdo que «permita desalojar» de la Junta a su presidente, el popular Juanma Moreno, en los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. La izquierda alternativa dio así pasos hacia la unidad, a cinco días de que acabe el plazo para presentar coaliciones y con todos los sondeos dando una holgada victoria al PP.
Moreno revalida su mayoría
Dos encuestas elaboradas por NC Report y Sociométrica para La Razón y El Español, respectivamente, y publicadas este lunes, coinciden en pronosticar que Moreno revalidará su mayoría absoluta, mientras el PSOE, liderado por la exvicepresidenta primera María Jesús Montero, bajaría de los 30 diputados obtenidos en el 2022, cuando obtuvo su peor resultado histórico en esta comunidad. Un tercer sondeo, de Gad 3 para Abc, apunta también a una mayoría absoluta de los populares, y una repetición de resultados por parte de los socialistas y Vox.
Finalmente, la coalición Por Andalucía obtendría entre cuatro y seis escaños, según los tres estudios; y Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, lograría entre dos y cinco diputados.