Koldo y Ábalos unen sus destinos: el exasesor pide preparar el juicio en la cárcel con el exministro

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

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Víctor de Aldama y José Luis Ábalos en el banquillo del Supremo.
Víctor de Aldama y José Luis Ábalos en el banquillo del Supremo. JJ Guillén | EFE

El Supremo se inclina por rechazar la reclamación del exasesor de retransmitir en directo la vista y la solicitud de impedir que Armengol y Torres declaren por escrito

31 mar 2026 . Actualizado a las 12:01 h.

Comienzan a vislumbrarse algunas de las claves del juicio sobre el «caso mascarillas», la primera vista oral contra la trama corrupta que salpica al Gobierno y al PSOE y que llevará al banquillo, a partir del

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