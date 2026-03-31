Koldo y Ábalos unen sus destinos: el exasesor pide preparar el juicio en la cárcel con el exministro
MADRID / COLPISA
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El Supremo se inclina por rechazar la reclamación del exasesor de retransmitir en directo la vista y la solicitud de impedir que Armengol y Torres declaren por escrito31 mar 2026 . Actualizado a las 12:01 h.
Comienzan a vislumbrarse algunas de las claves del juicio sobre el «caso mascarillas», la primera vista oral contra la trama corrupta que salpica al Gobierno y al PSOE y que llevará al banquillo, a partir del