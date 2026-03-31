El Gobierno vasco insiste en el traslado temporal del «Guernica» al Museo Guggenheim como acto de reparación

El «Guernica», expuesto en el Museo Reina Sofía Fernando Calvo | EFE

La vicelendakari y consejera vasca de Cultura, Ibone Bengoetxea, afirmó este martes que el Gobierno Vasco «no da por respondida» su solicitud de traslado temporal del Guernica, ya que no ha recibido «respuesta oficial» a su «petición concreta», por lo que seguirá «insistiendo en que pueda venir» como «acto de reparación al pueblo vasco». Se mostró convencida de que, «si hay voluntad, se puede encontrar la mejor forma para que pueda ser trasladado con todas las garantías».

Bengoetxea ya había trasladado la pasada semana al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la petición de traslado temporal del Guernica, de Pablo Picasso, al Museo Guggenheim de Bilbao entre el 1 de octubre del 2026 y el 30 de junio del 2027, con motivo del 90.º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

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Esa misma semana, se hizo público un informe del Museo Reina Sofía que desaconseja «rotundamente» el traslado, tras lo que el lendakari, Imanol Pradales, advirtió, tras su reunión con el presidente Pedro Sánchez el pasado viernes, de que sería «un grave error político cerrar la puerta con el informe de conservación que ha hecho público el Reina Sofía».

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, la vicelendakari dijo que el Gobierno Vasco conoce el estado del cuadro porque «se han hecho múltiples informes a lo largo de los últimos años», e insistió en colaborar para «traerlo con las mayores garantías» y «asumir esos costes».