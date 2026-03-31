El Gobierno dice ahora que se tomará «unas semanas» para presentar los Presupuestos

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, posa con su cartera a la entrada del palacio de la Moncloa a su llegada este martes a la reunión del Consejo de Ministros. CHEMA MOYA

«Unas semanas». Ese es el nuevo plazo que se concede el Gobierno para presentar unos Presupuestos que primero prometió aprobar antes de que concluyera el 2025 y, más tarde, en el primer trimestre del 2026.