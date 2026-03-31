El Gobierno dice ahora que se tomará «unas semanas» para presentar los Presupuestos
MADRID / LA VOZ
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Tras el primer Consejo de Ministros con Carlos Cuerpo como vicepresidente primero, el Ejecutivo afirma que «no es tanto una cuestión de plazos» y que necesita tiempo para ajustar las cuentas a «un contexto internacional muy complicado»31 mar 2026 . Actualizado a las 17:48 h.
«Unas semanas». Ese es el nuevo plazo que se concede el Gobierno para presentar unos Presupuestos que primero prometió aprobar antes de que concluyera el 2025 y, más tarde, en el primer trimestre del 2026.