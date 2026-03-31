El Gobierno dice ahora que se tomará «unas semanas» para presentar los Presupuestos

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, posa con su cartera a la entrada del palacio de la Moncloa a su llegada este martes a la reunión del Consejo de Ministros.
El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, posa con su cartera a la entrada del palacio de la Moncloa a su llegada este martes a la reunión del Consejo de Ministros. CHEMA MOYA

Tras el primer Consejo de Ministros con Carlos Cuerpo como vicepresidente primero, el Ejecutivo afirma que «no es tanto una cuestión de plazos» y que necesita tiempo para ajustar las cuentas a «un contexto internacional muy complicado»

31 mar 2026 . Actualizado a las 17:48 h.

«Unas semanas». Ese es el nuevo plazo que se concede el Gobierno para presentar unos Presupuestos que primero prometió aprobar antes de que concluyera el 2025 y, más tarde, en el primer trimestre del 2026.

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete