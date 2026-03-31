La casa de vacaciones de Ábalos en Marbella y el club de alterne contiguo se convertirán en un hotel

El exministro Ábalos tras el registro en su vivienda de Valencia Ana Escobar | EFE

La casa se hizo famosa el 9 de abril de 2025, pero el club de alterne lo era desde mucho tiempo antes. En esa fecha de la que ahora se va cumplir un año la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente un informe que apuntaba que el exministro José Luis Ábalos había disfrutado gratis de una vivienda en Marbella. La residencia estaba situada junto al Milady Palace, un local de alterne VIP conocido dentro y fuera de Marbella, y que para entonces ya había sido noticia en repetidas ocasiones, desde grabaciones que acabaron saltando a la esfera pública, como la del presidente de un equipo de fútbol inglés que presumía de haber dedicado a su uso personal dinero del club, hasta casos como el ocurrido el 21 de enero del 2013, cuando uno de sus tres dueños, el franco-marroquí David Abidriss, fue acribillado por un sicario con un subfusil Kalashnikov cuando salía de su casa en Estepona.

La vivienda y el célebre local de alterne de lujo, ya cerrado definitivamente, están apenas separados por unos arbustos; una sencilla división que explica el hecho de que ambos espacios en realidad forman parte de un todo: una única parcela, de 4.881,88 metros cuadrados, en la calle Palacio Alhambra, en la urbanización Villa Parra Palomeras, que ahora va camino de convertirse en un hotel.

Según el informe de la UCO que recoge SUR, Ábalos estuvo alojado en esa casa entre el 12 y el 23 de agosto del 2020, con un coste de 9.800 euros, de acuerdo con el contrato de arrendamiento firmado con una inmobiliaria, y que el exministro presuntamente no abonó, lo que la unidad de la Guardia Civil atribuyó a una compensación por el rescate de Air Europa.

Sea como fuere, la vivienda de las primeras vacaciones de Ábalos después del confinamiento por la pandemia y el Milady Palace van camino ahora de sumarse a la creciente planta hotelera de Marbella. De momento, el Ayuntamiento ha aprobado una declaración de conveniencia y oportunidad, con la que se manifiesta el interés de la Corporación en la tramitación de esta iniciativa para su conversión en un hotel.

Se trata de un expediente de propuesta de delimitación para una Actuación de Transformación Urbanística de Mejora Urbana (ATU-MU) en esta parcela clasificada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como suelo urbano con uso residencial unifamiliar, excepto 480 metros cuadrados de parques y jardines. El proyecto contempla un aumento de la edificabilidad (de 0,30 a 0,55 m2t/m2s) y sus promotores deberán ceder suelo para un viario público y ejecutarlo y acondicionar el perímetro de la parcela con un acerado.

El Ayuntamiento da inicialmente su visto bueno para continuar tramitando la iniciativa al considerar que cumple con los objetivos de «favorecer un modelo de ciudad compacta y eficiente»; aumentar la oferta turística; «favorecer la diversidad de usos» en suelo urbano; «optimizar» el uso de suelo urbano consolidado y «garantizar la integración urbana, funcional y ambiental».