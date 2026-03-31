Arnaldo Otegi denuncia en un juzgado de Vitoria «amenazas de muerte»
BILBAO / COLPISA
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La Justicia investiga la identidad del desconocido que mandó un correo electrónico contra el líder de EH Bildu a una cuenta de la formación31 mar 2026 . Actualizado a las 12:21 h.
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, acudió ayer al Palacio de Justicia de Vitoria (Álava). Lo hizo en calidad de víctima después de que un desconocido enviara un correo electrónico intimidatorio contra su persona