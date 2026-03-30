El PP revalidaría su mayoría absoluta y el PSOE obtendría su peor resultado en unas andaluzas según tres sondeos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una sesión de control al Ejecutivo autonómico Julio Munoz | EFE

El PP liderado por Juanma Moreno podría revalidar en las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo la mayoría absoluta que consiguió en los anteriores comicios del 19 de junio del 2022, según dos encuestas de NC Report y Sociométrica publicadas este lunes, 30 de marzo, en los diarios La Razón y El Español, respectivamente, y consultadas por Europa Press. Ambas encuestas coinciden también en pronosticar que el PSOE bajaría de los 30 diputados con los que se quedó en aquella cita con las urnas, cuando obtuvo su peor resultado histórico en unos comicios andaluces.

También para GAD 3, el PP de Juanma Moreno podría revalidar en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo la mayoría absoluta que consiguió en los anteriores comicios del 19 de junio de 2022, según una encuesta publicada en ABC que pronostica también que el PSOE-A y Vox casi repetirían los resultados de aquella cita con las urnas.

El sondeo de NC Report se sustenta sobre 1.000 entrevistas realizadas entre los pasados días 23 y 27 de marzo, la semana que comenzaba con el anuncio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, acerca de la convocatoria de elecciones en Andalucía para el 17 de mayo, mientras que el de Sociométrica para El Español parte de 1.200 encuestas realizadas en la comunidad autónoma entre los pasados días 26 y 28 de marzo. El de GAD 3 está basado en 1.002 entrevistas telefónicas entre los pasados días 24 y 27 de este mes de marzo

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De acuerdo a estas encuestas, el PP obtendría entre 56 y 57 diputados frente a los 58 que logró en el 2022, una horquilla que le aseguraría revalidar su mayoría absoluta, que en el Parlamento andaluz se alcanza con 55 escaños. Los populares obtendrían entre un 43,1 %, según el sondeo de NC Report, y un 42,8% de votos, según la encuesta de Sociométrica, cuando en el 2022 obtuvo un 43,1 %. GAD 3 le otorga al PP entre 54 y 57 diputados frente a los 58 que logró en 2022, y un 43,6 % de intención de voto.

Por su parte, el PSOE ahora liderado por María Jesús Montero como secretaria general y candidata a la Junta acapararía el 17 de mayo entre el 23,8 % (NC Report) y el 23,1 % de los votos, un resultado peor al 24,1 % que obtuvo en el 2022, y bajaría a 28 escaños, dos menos que los 30 que alcanzó la candidatura de Juan Espadas en las elecciones del 2022, cuando los socialistas obtuvieron su peor resultado en unos comicios autonómicos andaluces. Para GAD3 el PSOE lograría el 23,8% de los votos -tres décimas menos que en 2022- y obtendría entre 29 y 30 escaños, cifra esta última que fue la que obtuvo la candidatura de Juan Espadas en las elecciones del 2022, cuando los socialistas cosecharon su peor resultado en unos comicios autonómicos andaluces.

Como tercera fuerza más votada en las próximas elecciones andaluzas repetiría Vox, que, no obstante, mejoraría el 17 de mayo sus resultados respecto al 2022, ya que obtendría entre los 18 escaños que le augura la encuesta de Sociométrica y los 16 que le pronostica el sondeo de NC Report, con porcentajes de voto que oscilarían entre el 16,1 % y el 14,9 %, respectivamente, frente al 13,5 % que alcanzó en el 2022, que se tradujeron en 14 diputados.

Finalmente, el Parlamento andaluz completaría su composición con la representación de la coalición Por Andalucía y la de Adelante Andalucía. La primera de dichas agrupaciones, liderada por el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, como candidato, obtendría seis diputados y un 8,4 % de votos, según la encuesta de La Razón, o cuatro escaños, según el estudio de Sociométrica, que le asigna un 5,9% de votos, cuando en 2022 obtuvo cinco parlamentarios y un 7,7% de votos. Para GAD 3 Como tercera fuerza más votada en las próximas elecciones andaluzas repetiría Vox, que casi igualaría los resultados de 2022, con un 13,6% de votos -una décima más que entonces-, y entre 14 y 15 diputados, que serían los mismos o uno más que los conquistados en la anterior cita con las urnas.

Y Adelante Andalucía, formación liderada por José Ignacio García, que en el 2022 se quedó con dos escaños y un 4,6% de votos, alcanzaría el 17 de mayo los mismos parlamentarios tras acaparar un 5,7 % de los sufragios, según la encuesta de La Razón, o tres diputados y un 6 % de votos según el estudio de Sociométrica. GAD3 le otorga cinco diputados.