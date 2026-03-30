El PP creará en el Senado una comisión de investigación sobre la gestión de RTVE

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

José Pablo López, presidente del Consejo de Administración de RTVE, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario en el Senado
José Pablo López, presidente del Consejo de Administración de RTVE, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario en el Senado Ricardo Rubio | EUROPA PRESS

Será la séptima de esta legislatura tras las abiertas por el caso Koldo, la dana y el CIS, entre otras

30 mar 2026 . Actualizado a las 13:02 h.

El PP ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión informativa, financiera y patrimonial de Radio Televisión Española (RTVE). Lo ha anunciado la portavoz del PP en el Senado en una rueda de prensa, en la que ha llamado «Telepedro» a TVE, porque, a su juicio, bajo los gobiernos presididos por Pedro Sánchez la televisión pública estatal tiene «sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias».

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la dana, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.