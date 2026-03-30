El PP creará en el Senado una comisión de investigación sobre la gestión de RTVE
REDACCIÓN
ESPAÑA
Será la séptima de esta legislatura tras las abiertas por el caso Koldo, la dana y el CIS, entre otras30 mar 2026 . Actualizado a las 13:02 h.
El PP ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión informativa, financiera y patrimonial de Radio Televisión Española (RTVE). Lo ha anunciado la portavoz del PP en el Senado en una rueda de prensa, en la que ha llamado «Telepedro» a TVE, porque, a su juicio, bajo los gobiernos presididos por Pedro Sánchez la televisión pública estatal tiene «sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias».
El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la dana, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.