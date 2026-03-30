Podemos se abre por primera vez a pactos electorales con Sumar

Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, en una imagen de archivo SERGIO PEREZ | EFE

Los tropiezos electorales en Aragón y Castilla y León han puesto en guardia al espacio político situado a la izquierda del PSOE a falta de cinco días de que se cierre el plazo para presentar coaliciones para las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo. Por primera vez en la legislatura, Podemos se abre a poder pactar no solo con Izquierda Unida, también con Sumar, sobre quienes mantenían un veto. De hecho, aceptan el marco de Por Andalucía, la coalición de ambos partidos, y el liderazgo de Antonio Maíllo.

Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, que ha señalado que la cúpula estatal de su partido acepta «plenamente» la voluntad de la dirección andaluza, partidaria de reeditar la coalición que hizo que cosecharan cinco asientos en el Parlamento autonómico en los comicios del 2022 (tres de Podemos, uno de IU y uno de Más País).

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El primer acercamiento en este sentido llegó por parte este domingo del candidato de Podemos en Andalucía, Juan Antonio Delgado, que «tendió la mano» a la unidad con Por Andalucía y este lunes el paso llega desde la dirección nacional que lidera Ione Belarra. «Lo que se ha dicho es que tenemos esa mano tendida para alcanzar ese acuerdo en el marco de Por Andalucía. Para eso hay que tener conversaciones y hay que tener negociaciones que a día de hoy todavía no se han producido. Estamos esperando la respuesta», ha explicado Fernández en rueda de prensa.

Fecha límite

Pero como en otras ocasiones, las izquierdas juegan el partido contra el reloj. El próximo viernes 3 de abril concluye el plazo para registrar coaliciones con un clima de distanciamiento entre las dos formaciones que se asemeja a la que tuvo lugar hace cuatro años, cuando Podemos e IU llevaron al límite la negociación y los morados quedaron incluso fuera del registro oficial de dicha coalición.

Por el momento, desde ambas partes reconocen que la opción de que Podemos e IU concurran juntos sigue siendo complicada. Sin embargo, los gestos lanzados este lunes desde la dirección morada, siempre reticente en los últimos meses, reabren las opciones sin que se reconozcan aún negociaciones formales.