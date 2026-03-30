Mazón cambia de estrategia: quiere personarse en la causa de la dana al sostener que la jueza le sigue investigando

Mazón en la comisión de las Cortes Valencianas por la dana Jorge Gil | EUROPAPRESS

Carlos Mazón ha cambiado de estrategia. La principal novedad es que el expresidente de la Generalitat Valenciana ha decidido personarse en la causa de la dana para defender sus intereses. El aforado ha presentado este lunes un escrito en el juzgado que investiga la gestión de la emergencia por el que solicita ser parte en las diligencias, es decir, conocer con detalle toda la investigación que impulsa la instructora.

Este cambio de rumbo se produce en unas circunstancias muy concretas. Mazón ha preferido mantenerse alejado de la causa desde el inicio de las pesquisas. Siempre ha defendido que no existía un vínculo entre su actuación, la gestión de la emergencia y el fatal desenlace de las 230 muertes. No atendió las invitaciones de la jueza que, hasta en tres ocasiones, le instó a que acudiera al juzgado a dar su versión, eso sí, acompañado de un abogado.

«El compareciente ha mantenido una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas en el seno de la causa, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica», apunta su letrado. Esa estrategia respondía, según el escrito, a su intención de «no interferir».

Mazón incluso se ha mantenido firme en su idea, la de no personarse, en los últimos cuatro meses, cuando la instructora puso el foco en su rol el día de la dana y la sobremesa de El Ventorro, lo que supuso un desfile de altos cargos próximos al presidente por la sede judicial. Todo un cerco judicial que terminó en una exposición motivada al TSJ, un fallido intento de obtener su imputación.

Obligar a la jueza a que se pronuncie

Todo ha cambiado tras el contundente auto del TSJ en el que se descartaba cualquier indicio delictivo. El alto tribunal rechazó investigar al expresidente, con el visto bueno de la Fiscalía, lo que le proporcionaba una serie de argumentos que refuerzan todavía más su posición inicial. Ni Mazón tuvo la posición de garante aquel día -la obligación específica de dictar órdenes para la protección de la ciudadanía- ni medió en el envío o configuración del mensaje del ES-Alert. «Simples conjeturas», despachó el alto tribunal.

A continuación, la jueza le citó como testigo, una comparecencia no exenta de polémica. En un principio, podría pensarse que descarta citarlo ya como investigado. Pero el caso es que mantiene abiertas todas una serie de diligencias, la más relevante la de la comisión rogatoria para recuperar los mensajes de WhatsApp que intercambió con su jefe de gabinete, Jose Manuel Cuenca, que pretenden auditar su gestión.

La acción de Mazón persigue obligar a la jueza a que se pronuncie sobre su verdadera condición en esta causa. En realidad, quiere conocer su posición efectiva en el sumario si es como testigo o si realmente en lo que su entorno considera un fraude procesal se le sigue investigando pese a las conclusiones del alto tribunal.