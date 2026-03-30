El juez ordena rastrear todas las cuentas de Montoro y sus excolaboradores en busca de supuestos pagos ocultos

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. Chema Moya | EFE

El titular del Juzgado de Instancia número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha ordenado a la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra acceder al Fichero de Titularidades Financieras para estudiar de forma exhaustiva todos los productos bancarios de Cristóbal Montoro, su entorno familiar y sus colaboradores más estrechos en el Ministerio de Hacienda. Esta nueva investigación -que incluye la petición de colaboración de las autoridades de Alemania, Estados Unidos y Luxemburgo- tiene su origen directo en un contundente informe de 252 páginas remitido por la Agencia Tributaria. En ese documento, el fisco alertaba el pasado febrero sobre una compleja arquitectura financiera con «mezcolanza de fondos» y diseminación de capitales que habría servido a Equipo Económico (EE), el despacho fundado por el exministro, para ocultar ingresos que superan los 35,5 millones de euros, percibidos en más de 2.100 operaciones entre 2008 y 2013.

La resolución judicial —fechada el 16 de marzo— responde a la advertencia de los investigadores sobre la existencia de movimientos financieros que permanecieron ocultos a la inspección hasta la fecha. Según el magistrado, la documentación bancaria aportada hasta el momento por las entidades resulta «insuficiente», lo que ha motivado el requerimiento para «conocer los productos bancarios en los que figuren vinculados» hasta once personas físicas y diez empresas relacionadas con la estructura societaria bajo sospecha.

El magistrado ha ordenado desnudar las cuentas, entre otros, del propio Montoro; su esposa, Beatriz Blázquez; su hermano, Ricardo; Pilar Platero, subsecretaria de Presupuestos; Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda; así como los socios de Equipo Económico Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez y Francisco Piedras.

Equipo Económico ha recurrido ese auto que ordena nuevas pesquisas al considerar «irracional» y «extravagante» que se requiera información de ejercicios tan remotos. Sostiene en un escrito firmado por el letrado Carlos Rubio que el togados se ha embarcado en una «secuencia ilimitada de actos» sin justificación. La defensa sostiene que insistir en los requerimientos bancarios «difícilmente podrá arrojar un resultado distinto» y alerta de una «actuación redundante sin virtualidad práctica». Además, critica una «investigación prospectiva» que incluye a personas sin condición de investigadas y reprocha una «artificiosa prolongación de la causa». A su juicio, el auto incurre en «motivación errónea» y vulnera la tutela judicial efectiva.

En total, en esta supuesta «red de influencias» están investigadas 28 personas físicas y seis entidades jurídicas. Los delitos de los que se acusa al exministro y a sus más cercanos excolaboradores son siete: cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

En esta causa, el juez investiga el supuesto negocio de amaño de leyes y otras irregularidades que, siempre según el sumario, se habrían extendido durante los dos gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018) y que operaron hasta el último día, ya que la trama —sostienen los investigadores— incorporó modificaciones solicitadas por las empresas pagadoras a Equipo Económico en los Presupuestos Generales que Rajoy aprobó en junio de 2018. El informe de Hacienda identifica «flujos monetarios» derivados de reformas en el Impuesto Especial Eléctrico (IEE) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que, a juicio de los peritos, «no existirían de no ser por el presunto concierto investigado entre el despacho y las empresas gasísticas» para obtener rebajas fiscales de hasta el 85%.

Triple «velo»

La Agencia Tributaria ha detectado un patrón de tres «velos» para camuflar estos pagos: primero, la división del importe convenido entre distintas empresas pagadoras; segundo, el fraccionamiento de esas cantidades en pequeños importes de 12.000, 18.000 o 36.000 euros; y, finalmente, el ingreso en al menos dos cuentas bancarias diferentes para dificultar el rastreo. «Tal fragmentación de pagos sería indiciariamente instada por el despacho investigado y se colmaría con un indiciario diferimiento en los pagos bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar los mismos de su origen temporal», señala el informe. Incluso se apunta a un cobro anticipado de dichas primas, ya que las empresas «pagaban y se vanagloriaban mucho antes de lo pactado».

El rastreo ordenado por el juez Rus pone especial énfasis en la «llamativa amortización de una hipoteca» por parte de Cristóbal Montoro, una operación que los investigadores consideran que no guarda una relación clara con sus ingresos conocidos. Hasta este requerimiento, no se había facilitado el acceso a las cuentas en las que el exministro, su hermano Ricardo Montoro y otros implicados constan «como titular o autorizado», lo que impedía «cerciorar el importe total transferido, directa o indirectamente, por el despacho investigado a Montoro». A pesar de estas limitaciones, Hacienda ya ha localizado siete transferencias al exministro entre 2007 y 2008 que suman 137.358 euros, además de retribuciones declaradas por 200.000 euros en 2007.

La diligencia judicial también afecta a la esposa del exministro, al haberse localizado dos transferencias desde Equipo Económico en octubre de 2008 y septiembre de 2010. Lo relevante para los peritos es que estos pagos se efectuaron «fuera del período en el que formalmente Montoro había abandonado el accionariado del despacho». Del mismo modo, el foco se extiende a ex altos cargos como Pilar Platero, exsubsecretaria de Presupuestos, quien habría recibido pagos por 349.375 euros, una cifra «notablemente» superior a la que le correspondería por su participación del 2 % en el capital de la firma. Los investigadores subrayan que Platero cobró 70.453 euros en diciembre de 2011, justo tras su nombramiento en el Ministerio de Hacienda.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene la tesis de que se utilizaron hasta nueve sociedades instrumentales —como Global de Asesoramiento Financiero, Econodos o Falumar Inversiones— para «ocultar el flujo de la presunta ganancia ilícita, su inversión y los beneficiarios efectivos». El informe de Hacienda detalla que se han localizado más de 4,1 millones de euros en cheques, además de cajas de seguridad, planes de pensiones y operaciones en el extranjero cuyo detalle se desconoce por la «restringida» información facilitada hasta ahora.