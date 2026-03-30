El hallazgo de un segundo «narcotúnel» en Ceuta en menos de un año confirma el salto tecnológico de los clanes de la droga

La policía ante la nave en la que estaba una de las entradas a la galería Reduan Dris | EFE

La lucha contra el narcotráfico entre el norte de África y Ceuta ha entrado en una nueva dimensión tras el hallazgo el pasado sábado de una compleja infraestructura subterránea en la ciudad autónoma, muy superior en tecnología e ingeniería al famoso narco túnel localizado el pasado febrero por la Guardia Civil y que ya en su momento encendió todas las alertas. Agentes de la Policía Nacional han localizado en el polígono industrial del Tarajal, a escasos metros de la frontera con Marruecos, una segunda narco galería que destaca por una «sofisticación técnica sin precedentes en la zona», según la describen los propios funcionarios. Esta obra de ingeniería criminal, diseñada para la introducción masiva de hachís en territorio español, confirma la capacidad de adaptación y el poder económico de las redes organizadas que operan entre ambos continentes.

Camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones, el túnel tenía tres niveles: pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos y una línea final hacia Marruecos. Esta estructura no solo permitía el tránsito de mercancía, sino que funcionaba como una suerte de «centro logístico oculto bajo el subsuelo», aprovechando antiguos aliviaderos de aguas pluviales que fueron sellados durante la construcción del polígono y que ahora han sido recuperados y transformados por las mafias.

A diferencia de las construcciones rudimentarias detectadas en años anteriores, este pasadizo presenta un avance cualitativo que ha sorprendido a los investigadores de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO). Según han revelado fuentes de la investigación, el túnel dispone de una red eléctrica propia, raíles, vagones y sistemas de poleas a modo de montacargas. Estos medios mecánicos permitían el traslado de los fardos de forma automatizada, minimizando la necesidad de tránsito humano por el conducto y reduciendo drásticamente el riesgo de detección durante las operaciones de carga y descarga.

El hallazgo se produce apenas un año después de que la Guardia Civil localizara una primera galería en la misma zona. Sin embargo, hay diferencias entre ambas infraestructuras. Mientras que en el conducto de 2025 los porteadores debían avanzar prácticamente a gatas y se enfrentaban a constantes inundaciones, el nuevo trazado es más amplio, permitiendo incluso que una persona permanezca de pie en ciertos tramos, y cuenta con un sistema de drenaje más eficiente para evacuar las filtraciones de agua.

Este descubrimiento es el resultado de una macrooperación policial iniciada el pasado viernes, que se ha extendido por Andalucía, Galicia y Ceuta. El dispositivo, compuesto por más de 250 agentes, tiene como objetivo desarticular una red internacional dedicada al tráfico de hachís con conexiones en Francia. Hasta el momento, la operación se ha saldado con al menos 20 detenciones, destacando entre los arrestados un conocido narcotraficante de La Línea de la Concepción, considerado una pieza fundamental en la logística del transporte, y un guardia civil retirado residente en Chiclana.

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La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, ha permitido vincular ambos túneles, el desmantelado en febrero del año pasado por la Guardia Civil y el descubierto el pasado sábado. Según las pesquisas, las dos galerías desembocaban en el mismo punto de Marruecos: una vivienda situada tras el Arroyo de las Bombas, en las proximidades de una base militar marroquí. Las intervenciones telefónicas realizadas durante el último año sugieren que estas rutas subterráneas servían para introducir hasta dos toneladas de hachís diarias, operando como un flujo constante de estupefacientes que luego se distribuía por Europa a través del puerto de Algeciras o mediante el uso de vehículos con dobles fondos.

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Catorce encarcelados

El magistrado a cargo del caso ya ha ordenado el ingreso en prisión de 14 de los detenidos, mientras la causa sigue abierta bajo secreto de sumario. Por su parte, los especialistas de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional continúan trabajando en el recinto del Tarajal para determinar la extensión total de la red y si existen conexiones con otras naves industriales colindantes. Las autoridades ya han procedido al sellado de dos naves anexas ante la sospecha de que la infraestructura pueda ser aún más extensa de lo detectado inicialmente.

Los responsables del operativo advierten que la orografía de la zona fronteriza, caracterizada por ser un arroyo natural con numerosos canales de evacuación antiguos, facilita este tipo de construcciones. Los investigadores no descartan la aparición de nuevos túneles en el futuro, ya que las organizaciones criminales han demostrado poseer los recursos técnicos para transformar infraestructuras hidráulicas abandonadas en arterias de transporte ilícito.

Este golpe al narcotráfico no solo ha permitido la incautación de un millón y medio de euros en efectivo y abundante material de comunicación, sino que pone de manifiesto el desafío que supone la profesionalización de las redes del hachís. La colaboración con las autoridades de Marruecos es ahora clave para completar el desmantelamiento de la estructura en el otro lado de la frontera, en un caso que, dada su magnitud y ramificaciones internacionales, podría terminar bajo la competencia de la Audiencia Nacional.