Fallece el exministro socialista de Exteriores Carlos Westendorp a los 89 años

Carlos Westendorp, exministro de Exteriores Efe

El exministro socialista de Asuntos Exteriores, ex representante permanente de España ante las Naciones Unidas y exembajador español en Washington Carlos Westendorp ha fallecido este lunes a los 89 años.

Nacido en Madrid el 7 de enero de 1937, descendía de una familia de pintores y banqueros de origen neerlandés y era licenciado en Derecho. Ingresó en la carrera diplomática en 1964. Su primer destino fue el consulado adjunto en São Paulo (1966-1969). Entre 1969 y 1975 desempeñó cargos técnicos en los ministerios de Industria y Asuntos Exteriores. En 1975 fue nombrado consejero de Asuntos Económicos en La Haya.

En 1979 se incorporó como asesor del Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas. Tras la entrada de España en las Comunidades Europeas, fue nombrado embajador permanente en Bruselas (1986). Posteriormente, en 1991, ocupó la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas.

Bajo el último gobierno de Felipe González, desempeñó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, sustituyendo a Javier Solana, por un período corto de tiempo, siendo sustituido ya por el popular Abel Matutes en el primer gobierno de José María Aznar. Tras esta etapa, fue embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas. En 1997, la ONU lo designó Alto Representante Internacional para Bosnia y Herzegovina. Durante este período, ante la falta de consenso local, la bandera de Bosnia y Herzegovina adoptada en 1998 se basó en un diseño del propio Westendorp.

La actual bandera -el primero de los tres diseños que presentó- fue adoptada el 2 de febrero de 1998 y presentada durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Nagano de aquel año. El diseño sería elegido por el Alto Representante, al no ser capaz el parlamento bosnio de encontrar una solución aceptable por todas las partes. Esta bandera fue seleccionada por no contener ninguna referencia histórica o de otro tipo al estado bosnio.

En su etapa en los Balcanes, Westendorp actuó como mentor de un joven Pedro Sánchez, quien trabajó como jefe de gabinete en su equipo. Ese vínculo marcó el inicio de la carrera del actual presidente del Gobierno, quien siempre ha reconocido en Westendorp a su maestro en política exterior. En 1999 fue elegido diputado al Parlamento Europeo en las listas del PSOE, en el 2003 fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid y entre 2003 y 2008 fue embajador de España en los Estados Unidos.

En su última etapa profesional, formó parte del grupo de reflexión creado por el Consejo Europeo para analizar los desafíos de la Unión Europea hacia los horizontes 2020/2030.