El etarra condenado por matar a la primera mujer policía sale de la cárcel

Tellería Urianter, en la Audiencia Nacional Efe

Ángel María Tellería Uriarte ostenta la triste condición de haber participado en el primer atentado mortal de ETA contra una mujer policía. María José García Sánchez contaba 23 años cuando, en 1981, el comando en el que se integraba este etarra acabó con su vida durante un operativo antiterrorista en Zarauz. Tras permanecer oculto tres décadas en México, fue extraditado y condenado en 2018 a un global de 42 años de cárcel. El Gobierno vasco lo incluyó en la lista de terroristas presos beneficiados por el polémico artículo 100.2, lo que le permitirá salir de la prisión de Zaballa de lunes a viernes.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos, dirigido por la socialista María Jesús San José, ha considerado que este recluso, que lleva nueve años en la cárcel, necesita continuar «un tratamiento asistencial» fuera del centro penitenciario alavés. No abandonará el segundo grado, por lo que deberá retornar cada tarde-noche a su celda en un módulo de respeto.

Es la misma fórmula adoptada en las últimas semanas con otros etarras más conocidos, como Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, y Soledad Iparraguirre, Anboto. Ambos abandonan la prisión de Martutene de lunes a viernes para trabajar o hacer tareas de voluntariado. Esta sucesión de salidas de presos terroristas ha generado incredulidad y enfado, a partes iguales, en especial en las asociaciones de víctimas.