«Sé lo que hay», dijo uno de los hermanos detenidos cuando la Guardia Civil halló los restos de Francisca Cadenas

Imagen tomada el pasado domingo de la vivienda situado la localidad pacense de Hornachos donde se encontraron los restos de Francisca Cadenas ANA PICÓN | EFE

«Sé lo que hay». Fueron las pocas palabras de Julián G.S., detenido por la muerte de Francisca Cadenas, cuando la Guardia Civil le señaló la esquina del patio de la vivienda que iban a comenzar a picar. El menor de los dos hermanos, ahora encarcelado en la prisión de Sevilla II (Morón de la Frontera), guardó silencio a continuación ese 11 de marzo hasta que los trabajos de los agentes en su vivienda de Hornachos dieron con los restos óseos en el punto que le habían señalado. Después, Julián confesó haber asesinado a Francisca, su vecina, desaparecida nueve años antes.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaban ya varias horas con el registro de la vivienda cuando advirtieron una irregularidad en el suelo, hecho de cemento y trozos de azulejo, en un patio de tránsito donde se acumulaban plantas y basura, en una zona sobre la que se había colocado una lavadora.

Tras reparar en esa imperfección del enlosado, los agentes introdujeron una cámara por una hendidura y un sumidero del suelo, y observaron que ahí había algo. Fue entonces cuando un guardia civil le preguntó a Julián si tenía algo que decir. Y él solo respondió: «Sé lo que hay». Los dos hermanos presenciaron todo el rato las tareas de levantamiento del suelo donde aparecieron los restos de Francisca Cadenas, pero no colaboraron con los agentes.

Fue después cuando el menor de ellos, Julián G.S., asumió la autoría y exculpó de inmediato a su hermano Manuel. Sin embargo, Lolo, como es conocido, también fue enviado a prisión por el juez acusado de los mismos delitos de asesinato y contra la libertad.

El servicio de Criminalística de la Guardia Civil acreditó posteriormente que los restos pertenecen a la vecina de Hornachos, casada y madre de tres hijos, a la que nadie vio después de las 11 de la noche del 9 de mayo del 2017. Las conclusiones de la UCO mantienen la duda de si la mujer de 59 años accedió a la vivienda de forma voluntaria o fue forzada a entrar. Sí apuntan, en cambio, que su autor o autores debieron tardar varios días en excavar el hueco del patio donde la escondieron.

Según el auto del juez Miguel Gómez, firmado el 14 de marzo, en el que decretó la prisión para los dos hermanos, el cuerpo no tenía ropa en la mitad inferior y sí presentaba «elementos de retención como bridas, cuerda y mordaza», lo que le permite concluir que se trató de «una muerte violenta causada por un mecanismo que pudiera asegurar la indefensión de la fallecida». El cadáver apareció «aparentemente descuartizado por instrumentos aún no localizados en el propio domicilio de los investigados», añade.

El informe preliminar de la autopsia, por su parte, indica que las causas de la muerte no excluyentes entre sí son traumatismos craneal, craneofacial, del hueso hioides y fractura en las costillas, lo que lleva a los forenses a calificarlo como «una muerte violenta de carácter homicida». Advierte además que han encontrado otras lesiones pendientes de concretar.

Los dos hermanos ingresaron el sábado 14 de marzo en la cárcel de Badajoz y dos días después pasaron a un módulo de aislamiento en el que han permanecido durante diez días, hasta que el pasado jueves fueron trasladados a la prisión de Morón. El juez no ha descartado aún que la muerte de Francisca Cadenas se produjera cuando ya estaba Lolo en casa.

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Los dos están imputados por los mismos delitos, y aunque la abogada de Lolo ha intentado la excarcelación y pone en duda su participación en el asesinato, el juez de Villafranca de los Barros que instruye la causa entiende que «existen indicios suficientes para entender concurrente la participación de Manuel». Julián declaró en el juzgado a preguntas de su abogado que había consumido drogas y que la muerte ocurrió de forma súbita. La versión es que Cadenas entró en su casa cuando él se encontraba esnifando cocaína, lo que le generó ira y la golpeó con el resultado de muerte en el momento. El juez, sin embargo, sostiene que no puede descartarse que el fallecimiento se produjera cuando Lolo ya había llegado al domicilio.

Una hora y media

Según el informe de la UCO, Francisca desapareció entre las 23 y las 23.10 horas del 9 de mayo del 2017, una noche en la que Manuel estaba cuidando a su padre en el hospital de Mérida. Este regresó a su domicilio entre las 00.30 y las 01.00. Es decir, una hora y media después de la desaparición. Que llegara sobre una hora y media después de la desaparición «nada exime de su participación», considera el juez.

Además, el juez, en otro auto del 24 de marzo, se refiere a conversaciones del 8 de agosto y el 28 de octubre de 2025, captadas por los micros de la Guardia Civil colocados en una veintena de sitios, en las que «es evidente como Manuel relata situaciones relativas a Francisca y de las que infiere el conocimiento de circunstancias inherentes a la intimidad de esta».

A lo largo de la instrucción será cuando se concrete la participación de los investigados. Pero de momento ambos hermanos siguen en prisión por riesgo de fuga, desaparición o alteración de pruebas. Para ello, el juez tiene en cuenta la destrucción de los teléfonos móviles que los hermanos tenían en su casa, que rompieron y lanzaron a la basura cuando conocieron su condición de investigados en las diligencias policiales.