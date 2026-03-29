Sánchez apuntala su intención de agotar la legislatura con un Gobierno más económico

María Jesús Montero y Carlos Cuerpo a la salida de un pleno en el Congreso de los Diputados. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

Afrontamos un momento clave donde la economía es fundamental. El objetivo es que España siga creciendo, salir airosos de una coyuntura difícil. Para eso ponemos a los mejores, pero no con mentalidad cortoplacista; pensamos en 2030».