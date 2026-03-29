Sánchez apuntala su intención de agotar la legislatura con un Gobierno más económico

Paula de las Heras MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

María Jesús Montero y Carlos Cuerpo a la salida de un pleno en el Congreso de los Diputados.
María Jesús Montero y Carlos Cuerpo a la salida de un pleno en el Congreso de los Diputados. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

La elección de Cuerpo como sustituto de Montero busca reforzar la posición frente a Trump y a la crisis por Irán

29 mar 2026 . Actualizado a las 17:42 h.

Afrontamos un momento clave donde la economía es fundamental. El objetivo es que España siga creciendo, salir airosos de una coyuntura difícil. Para eso ponemos a los mejores, pero no con mentalidad cortoplacista; pensamos en 2030».

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