Sánchez apuntala su intención de agotar la legislatura con un Gobierno más económico
MADRID / COLPISA
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La elección de Cuerpo como sustituto de Montero busca reforzar la posición frente a Trump y a la crisis por Irán29 mar 2026 . Actualizado a las 17:42 h.
Afrontamos un momento clave donde la economía es fundamental. El objetivo es que España siga creciendo, salir airosos de una coyuntura difícil. Para eso ponemos a los mejores, pero no con mentalidad cortoplacista; pensamos en 2030».