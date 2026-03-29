Óscar Puente: el ministro que dinamita puentes en las redes sociales

Guillermo Villar / Carlos Muñoz / Sara i. Belled / Álvaro Soto MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 24 de marzo durante la sesión plenaria del Congreso.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 24 de marzo durante la sesión plenaria del Congreso. FERNANDO VILLAR | EFE

El titular de Transportes defiende una estrategia que genera controversia mientras su Gobierno lanza Hodio para medir la polarización en las plataformas virtuales

30 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Inútil, idiota, tontolaba, ciberchorra, ameba suelta, destripaterrones, tolai, bulero, analfabeto o mendrugo son algunos adjetivos —él no los considera insultos— que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dedica con normalidad a usuarios anónimos que critican

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete