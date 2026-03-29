Óscar Puente: el ministro que dinamita puentes en las redes sociales

El ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 24 de marzo durante la sesión plenaria del Congreso. FERNANDO VILLAR | EFE

Inútil, idiota, tontolaba, ciberchorra, ameba suelta, destripaterrones, tolai, bulero, analfabeto o mendrugo son algunos adjetivos —él no los considera insultos— que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dedica con normalidad a usuarios anónimos que critican