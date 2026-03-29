Óscar Puente: el ministro que dinamita puentes en las redes sociales
MADRID / COLPISA
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El titular de Transportes defiende una estrategia que genera controversia mientras su Gobierno lanza Hodio para medir la polarización en las plataformas virtuales30 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Inútil, idiota, tontolaba, ciberchorra, ameba suelta, destripaterrones, tolai, bulero, analfabeto o mendrugo son algunos adjetivos —él no los considera insultos— que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dedica con normalidad a usuarios anónimos que critican