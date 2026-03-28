Solo tres de los 56 ministros siguen junto al presidente desde su llegada al poder en el 2018

Almudena Santos MADRID / COLPISA

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Los ministros Fernando Grande Marlaska (d) y Margarita Robles (i) durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso para hablar sobre la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, y sobre la agenda internacional el pasado 11 de febrero.
Los ministros Fernando Grande Marlaska (d) y Margarita Robles (i) durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso para hablar sobre la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, y sobre la agenda internacional el pasado 11 de febrero. Javier Lizón | EFE

Tras la salida de María Jesús Montero Montero para disputar la Junta de Andalucía, Marlaska, Robles y Planas son los únicos que han estado siempre en estos años junto al presidente

29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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