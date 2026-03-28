Solo tres de los 56 ministros siguen junto al presidente desde su llegada al poder en el 2018

Los ministros Fernando Grande Marlaska (d) y Margarita Robles (i) durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso para hablar sobre la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, y sobre la agenda internacional el pasado 11 de febrero. Javier Lizón | EFE

El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez vuelve a cambiar. Con la toma de posesión de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y de Arcadi España como titular de Hacienda, el presidente culmina una nueva remodelación, que acaba