Solo tres de los 56 ministros siguen junto al presidente desde su llegada al poder en el 2018
MADRID / COLPISA
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Tras la salida de María Jesús Montero Montero para disputar la Junta de Andalucía, Marlaska, Robles y Planas son los únicos que han estado siempre en estos años junto al presidente29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez vuelve a cambiar. Con la toma de posesión de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y de Arcadi España como titular de Hacienda, el presidente culmina una nueva remodelación, que acaba