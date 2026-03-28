Sánchez gira al centro y plantea la batalla de las generales con la economía en el centro del debate

María Jesús Montero y Carlos Cuerpo a la salida de un pleno en el Congreso de los Diputados. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

La remodelación del Gobierno por la partida a Andalucía, sin ganas pero con obediencia, de la hasta ahora vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero, se salda con el mínimo cambio de piezas, pero con