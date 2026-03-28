Sánchez gira al centro y plantea la batalla de las generales con la economía en el centro del debate
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La elección de Carlos Cuerpo es un mensaje al votante moderado ante los efectos de la guerra, pero Hacienda se queda en el PSOE29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La remodelación del Gobierno por la partida a Andalucía, sin ganas pero con obediencia, de la hasta ahora vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero, se salda con el mínimo cambio de piezas, pero con