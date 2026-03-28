Sánchez gira al centro y plantea la batalla de las generales con la economía en el centro del debate

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

María Jesús Montero y Carlos Cuerpo a la salida de un pleno en el Congreso de los Diputados.
María Jesús Montero y Carlos Cuerpo a la salida de un pleno en el Congreso de los Diputados. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

La elección de Carlos Cuerpo es un mensaje al votante moderado ante los efectos de la guerra, pero Hacienda se queda en el PSOE

29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La remodelación del Gobierno por la partida a Andalucía, sin ganas pero con obediencia, de la hasta ahora vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero, se salda con el mínimo cambio de piezas, pero con

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