El nuevo Gobierno se enfrenta al reto de actualizar el modelo de financiación

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la vicesecretaria general del PSOE y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante el acto de traspaso de carteras. A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

Todo hace indicar que el nuevo Gobierno tendrá que seguir sobreviviendo con presupuestos prorrogados, pero la salida de la ministra María Jesús Montero — reemplaza en la cartera de Hacienda por Arcadi España— plantea la gran pregunta de qué ocurrirá con la propuesta que hizo para actualizar el sistema de financiación autonómica. Una reforma previamente pactada con el independentismo catalán y que suscitó la oposición frontal de un buen número de comunidades, incluidas algunas gobernadas por el PSOE, como es el caso de Asturias o de Castilla La Mancha.

Una propuesta para la que el Gobierno tiene muy difícil recabar los apoyos parlamentarios y que, por vez primera, introduce criterios que reemplazan la solidaridad por la ordinalidad, es decir, que las comunidades autónomas pasan a recibir dinero en función de lo que aportan al fondo común. Algo que el Gobierno ha tratado de compensar aportando más recursos, unos fondos adicionales que, tal y como están diseñados, penalizan a Galicia. Una comunidad que venía reclamando una revisión del modelo por su obsolescencia (diseñado en el 2009), al entender que no ponderaba como debería dos variables que implican sobrecostes sustanciales para esta autonomía, como son la dispersión poblacional y el envejecimiento.

Petición de comparecencia

Pues bien, la última propuesta de reforma presentada por Montero rebaja la ponderación de la primera variable un 16 %, al pasar del 0,6 % al 0,5 %, y de un 18 % la segunda, al caer del 8,5 % al 7 %. Sobre esto habló este viernes en Madrid Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, invitado en una jornada de Funcas, en la que apremió al nuevo ministro, Arcadi España, a reformular la propuesta «pensando en todas as comunidades». El PP pidió que tanto Carlos Cuerpo como el nuevo responsable de Hacienda comparezcan en el Senado para aclarar si habrá Presupuestos y qué se hará con la financiación autonómica.

Sobre esta, la Xunta insiste en que estamos ante «unha proposta que non achega suficientes recursos para Galicia, posto que os 587 millóns adicionais que prevé para a nosa comunidade, supoñen tan só o 2,8 % dos ingresos adicionais totais, cando Galicia supón o 6 % da poboación axustada das comunidades de réxime común», en palabras del propio Corgos. La Xunta también se muestra muy crítica con los mecanismos ideados por el Gobierno para cuadrar los números y compensar a las comunidades, porque con la reforma se crean dos nuevos fondos discrecionales que, analizados al detalle, también perjudican a esta comunidad. El primero es uno vinculado al cambio climático y en el que las dos terceras partes de los recursos previstos van a parar a las comunidades del Mediterráneo. El segundo es un fondo sobre el IVA de las pymes en el que, curiosamente, Cataluña acapara ocho de cada diez euros. En definitiva, de los 3.500 millones de euros que reparten estos dos instrumentos, a esta comunidad apenas le corresponderían 40, esto es, poco más del 1 %. Andalucía (4.846 millones de euros), Cataluña (4.686), Comunidad Valenciana (3.669) y la Comunidad de Madrid (2.555) serían las autonomías que más verían incrementados sus recursos con la propuesta de reforma. Las cuatro comunidades, que representan en torno al 61,5 % del PIB y el 60 % de la población española, recibirían el 75 % de los casi 21.00 millones de financiación adicional para las autonomías.