Mónica Oltra vuelve a la política para disputarle la alcaldía de Valencia a María José Catalá

Imagen de archivo de Mónica Oltra en un acto de campaña. Juan Carlos Cárdenas | EFE

Exactamente después de 1376 días después de que Mónica Oltra dimitiese como vicepresidenta y diputada en Les Corts por el proceso judicial sobre la gestión de su consejería del abuso a una menor tutelada por parte de su exmarido, la que fuera líder de Compromís ha anunciado que volverá a ser una de las líderes de la coalición. Oltra ha anunciado su vuelta a la primera línea política, una posibilidad sobre la que su formación lleva especulando desde hace muchos meses.

Iniciativa del Poble Valencia, el partido que fundó Oltra, celebra este sábado su séptimo congreso, y será aquí, cuando anunciará su retorno, y lo hará en la candidatura de Compromís para el Ayuntamiento de Valencia, tal y como confirman a este periódico fuentes de su entorno.

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El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, con quien hará ticket electoral, ha realizado una breve intervención. «Somos una familia intensa, complicada, con momentos buenos y duros. Pero esta familia ha tenido la virtud de que en los momentos complicados ha hecho piña», ha señalado Baldoví antes de abandonar la sala del Complejo de La Petxina, pues ha explicado que tenía que asistir a la boda de un sobrino. Después de él ha hablado Rosa Pérez Garijo, la coordinadora de EU, quien ha insistido en la idea de la necesidad del «impulso de las izquierdas», el mensaje y lema del congreso. Pérez Garijo no ha querido acabar su intervención sin saludar a Oltra. Ha comenzado a preguntar dónde estaba y una mano en mitad del aforo de la platea de 250 personas se ha levantado. Baldoví se ha ido pocos minutos después.

Con el anuncio de Oltra, las elecciones al Ayuntamiento de Valencia rivalizan, si no superan, el nivel de las autonómicas. Catalá defenderá la alcaldía, Bernabé se la intentará arrebatar desde el PSPV, y Oltra vuelve para que Compromís mantenga, al menos, su liderazgo en la izquierda municipal. En cualquier caso, es probable que la exvicepresidenta no tenga en la cabeza ponerse al frente de la oposición en el Consistorio, sino gobernarlo. Catalá, muy posiblemente, necesitará a Vox, y aunque no se sabe todavía quién será su candidato, todo apunta a que sea Vicente Barrera, que actualmente lidera el partido el partido de Abascal en la provincia.