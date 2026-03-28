Caso Malaya: sobornos al servicio del ladrillo
VIGO / LA VOZ
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Corrupción y política maridaron en Marbella mediante una trama desmontada hace hoy 20 años que obligó a intervenir el Ayuntamiento y probó un saqueo millonario sin precedentes en España29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El último acto del caso Malaya se escenificó hace solo tres meses en la Audiencia Nacional. Lo protagonizó Carlos Fernández tras dos décadas huido de la Justicia. Se lo tragó la tierra en el 2006