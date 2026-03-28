Caso Malaya: sobornos al servicio del ladrillo

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

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Julián Muñoz e Isabel Pantoja durante su noviazgo en una imagen de archivo
Julián Muñoz e Isabel Pantoja durante su noviazgo en una imagen de archivo

Corrupción y política maridaron en Marbella mediante una trama desmontada hace hoy 20 años que obligó a intervenir el Ayuntamiento y probó un saqueo millonario sin precedentes en España

29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El último acto del caso Malaya se escenificó hace solo tres meses en la Audiencia Nacional. Lo protagonizó Carlos Fernández tras dos décadas huido de la Justicia. Se lo tragó la tierra en el 2006

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