El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, asume el modelo de financiación pactado con ERC

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la vicesecretaria general del PSOE y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante el acto de traspaso de carteras. A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, destacó en su etapa al frente de ese área en la Comunidad Valenciana al demandar, antes de que el Gobierno pactara con ERC una financiación singular para Cataluña, una reforma del sistema que tuviera en cuenta las circunstancias de cada comunidad, que fuera «transparente y medible» y que generara consenso.

Este viernes, sin embargo, en el intercambio de carteras con su predecesora, María Jesús Montero, asumió sin matices el modelo pactado por esta con ERC, asegurando que ese sistema «introduce sin duda reglas más justas». España prometió «continuidad» en el cargo y admitió que el acuerdo de financiación es uno de sus principales retos.

«Si todas las comunidades pensaran no en la situación de la que parten, sino en la situación a la que podrían llegar, pensarían en unas reglas más justas», sostuvo, agregando que en este ministerio siente «responsabilidad y vértigo» ante los desafíos.

El reto del ministro es sacar adelante ese nuevo modelo, pactando a la vez con ERC el traspaso a Cataluña de toda la recaudación del IRPF para asegurar el apoyo de los republicanos a los Presupuestos de Salvador Illa en Cataluña y a los del Estado.

En cuanto a esas cuentas públicas, el nuevo ministro admitió también la dificultad de aprobarlas y recordó el «ay» que entonó Montero al enterarse de que se habían convocado elecciones en Andalucía y debía abandonar Hacienda sin haber logrado aprobar unos Presupuestos.

Cuerpo y el sueño americano

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, eludió cualquier anuncio de calado en el intercambio de cartera, también con Montero, y optó por un tono más personal.

Deseó que «todos los españoles tengan las herramientas para ser artífices de su ventura», como le ha ocurrido a él, y recordó sus orígenes humildes, centrándose en la historia de su abuelo, que con solo nueve años empezó a trabajar en la mina de wolframio.

Se comprometió a seguir manteniendo viva la transformación de una España «que crece y avanza» y a que «no se pierda el sueño americano, pero a la española» entre las futuras generaciones. Definió a su antecesora, María Jesús Montero, como «negociadora tenaz», «dialogante, con guante de seda» y «trabajadora incansable».