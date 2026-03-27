Vox elige al expiragüista gallego Cristian Toro, oro olímpico en Río 2016, nuevo portavoz nacional de Deportes

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, junto al campeón olímpico Cristian Toro, nuevo portavoz nacional de Deportes VOX | EUROPAPRESS

El expiragüista gallego Cristian Toro, campeón olímpico en Río de Janeiro 2016, es el nuevo portavoz nacional de Deportes de Vox. Su nombramiento fue anunciado este viernes a través de un vídeo en el que lo acompaña el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, y donde explican que desarrollará sus funciones desde Barcelona: «Ciudad que simboliza que cuando toda España rema en la misma dirección somos capaces de lo mejor». Retirado del deporte de alto nivel en el 2024, el viveirense ya se había integrado en la candidatura encabezada por Ortega Smith al Ayuntamiento de Madrid en el 2023, cuando se quedó a apenas 700 votos de obtener el acta de concejal como número seis de la lista. Su compromiso con el partido de Santiago Abascal da ahora un paso más.

«Representar a España ha sido una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida. Quiero aplicar a la política la misma disciplina, el mismo sacrificio, el mismo amor por España que aprendí en mi carrera deportiva», avanzó un hombre nacido en Venezuela en abril de 1992, aunque criado en Viveiro. «Quiero que a través del deporte recuperemos esa identidad nacional, quiero que el deporte vuelva a ser motivo de unión y orgullo para España, no de división y enfrentamiento, quiero que el deporte se siga rigiendo por el mérito y la capacidad de nuestros deportistas y no por la ideología del gobierno de turno», profundizó quien ya es uno de los 14 portavoces nacionales sectoriales de Vox.

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«Mucha gente ve solo 32 segundos de una final olímpica, el podio, la medalla, la bandera, pero yo veo los inviernos en Galicia, la niebla en la ría de Viveiro, las manos agrietadas y el esfuerzo cuando el cuerpo te suplica que pares», indicó Toro, el compañero de Saúl Craviotto en el K2 200 metros que se proclamó campeón de los Juegos Olímpicos de Brasil. «He conocido el dolor que te grita que pares, el frío que te paraliza las manos y el agotamiento que te nubla la vista, pero nunca he parado», proclama en el inicio de un vídeo que incluye imágenes de la gran gesta deportiva del también medallista en europeos y mundiales.

«Ya no compito con la pala en las manos, pero sigo remando con el mismo compromiso desde Vox para dejar un país mejor a nuestros hijos», detalló un Cristian Toro muy vinculado aun desde la práctica al piragüismo y otros deportes como la lucha. Su exitosa carrera sobre el kayak se forjó por un camino a veces extraño; se sumergió en el mundo de la televisión en el 2012 como tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, y siete años después alegó motivos familiares para alejarse de la concentración del equipo nacional en Asturias y preparar sus últimos grandes desafíos desde Madrid.

Vox dio a conocer, además, sus «diez medidas para transformar el modelo deportivo en España». Según explican, pretenden «integrar el deporte como herramienta fundamental para prevenir enfermedades, combatir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida», garantizando su acceso a la infancia. También reivindican «despolitizar el deporte y garantizar que las selecciones nacionales representen a España en las competiciones internacionales, reforzando la unidad nacional frente a las cesiones al separatismo» y «un compromiso con la defensa del deporte femenino», que piden se rija «por criterios biológicos y deportivos objetivos para garantizar la igualdad real en la competición».