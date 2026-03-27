El Supremo rebaja a 39.000 euros las costas procesales a García Ortiz tras su condena
MADRID / COLPISA
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La letrada de la Administración de Justicia admite de forma parcial la impugnación del ex fiscal general tras una primera tasación de 80.000 euros del abogado de González Amador27 mar 2026 . Actualizado a las 12:36 h.
El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente la impugnación presentada por la defensa del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para rebajar las costas procesales que le impuso la Sala por su condena por un delito