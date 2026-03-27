Pradales pacta con Sánchez la prohibición «total» de armas blancas y facilitar que se meta en prisión a los reincidentes

De izquierda a derecha, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lendakari, Imanol Pradales, en su reunión este viernes en la Moncloa. Borja Puig de la Bellacasa | EFE

Se esperaban acuerdos en materia de cogestión aeroportuaria, y los ha habido, pero finalmente lo más novedoso de la tercera reunión de la Comisión Bilateral Permanente Euskadi-Estado, presidida esta mañana por Pedro Sánchez e Imanol Pradales, ha sido el protagonismo de las medidas pactadas entre ambos, a instancias del lendakari, para «reforzar la seguridad pública». Ese ha sido uno de los asuntos en los que Ajuria Enea ha echado el resto en los últimos meses, consciente de la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad en las calles de Euskadi, con la creación incluso de un foro específico a tal efecto. Pues bien, el lendakari ha avanzado hoy en ese propósito al lograr el beneplácito de Moncloa a tres modificaciones legales de calado «para mejorar la seguridad en las calles de Euskadi», que exceden el marco estatutario y la negociación propia de este foro para completar las transferencias pendientes de traspaso.

La primera, en la línea de la 'guerra al navajero' que en su día emprendió el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, es una modificación del Reglamento de Armas, competencia del Gobierno central, para «reforzar» la prohibición del porte o uso de armas blancas, incluidas las de pequeño tamaño, en establecimientos públicos o lugares de reunión. En un contexto de creciente alarma, ya a nivel europeo, por los ataques con navajas y cuchillos, Pradales ha logrado el compromiso de Sánchez para que la prohibición sea «total» y no general como sucede ahora. El veto específico alcanza en la actualidad a defensas de alambre, bastones estoque, navajas automáticas y puñales de más de once centímetros y abarcaría con la modificación pactada a todas las armas de hoja sin excepción. Además, se incorporaría al reglamento la exigencia de colocar carteles informativos en lugares públicos y de ocio advirtiendo de la total prohibición.

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La segunda modificación, tras la aprobación este jueves en el Congreso de la ley para atajar la multirreincidencia apoyada por el PNV, además de por socialistas, populares y Junts, busca endurecer aún más la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner trabas a la «reiteración delictiva». Pradales introduce este concepto para facilitar la entrada en prisión preventiva de los delincuentes reincidentes. Así, con la nueva redacción acordada con Sánchez, se acepta por primera vez que, a la hora de valorar los antecedentes penales para que el juez envíe a la cárcel de manera preventiva a un presunto delincuente no se tengan en cuenta solo las sentencias firmes previas sino también los procedimientos judiciales y diligencias abiertas en ese momento.

En tercer lugar, Pradales ha anunciado durante su intervención otro acuerdo más para una participación «operativamente útil» de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería y el acceso directo de la Policía autonómica a las bases de datos europeas contra el crimen organizado. Lo pactado supondría un mayor papel de la Ertzaintza en los informes policiales que deben emitirse para la expulsión de personas extranjeras sin arraigo y con causas abiertas con la Justicia.

Ha sido lo más destacado de la cumbre en materia de acuerdos. El lendakari, que ha arrancado su intervención con palabras de reconocimiento y agradecimiento al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, interlocutor habitual del Gobierno vasco desde la secretaría de Estado de Política Territorial, ha salido de la cita con logros bajo el brazo pero también con vacíos significativos. «Estoy satisfecho porque hemos cumplido una primera fase, pero hay que abrir una segunda fase y tendremos que trabajar duro», ha subrayado Pradales, para lograr nuevos acuerdos de cara a la próxima reunión de la Bilateral, que han pactado celebrar en julio.

De los hitos que fijó en su última reunión con Sánchez en Moncloa, hace ahora justo dos meses, Pradales ha logrado amarrar la creación de un órgano bilateral «de colaboración, coordinación y gestión» de los tres aeropuertos vascos, lo que, según ha subrayado el lendakari, permitirá a Euskadi «influir» en las inversiones en Loiu, Foronda y Hondarribia y «empezar a participar en la toma de decisiones» que afecten a los aeródromos vascos. Además de ese nuevo traspaso, Euskadi ha logrado cerrar otros seis en materia de crédito para la financiación empresarial, pymes, seguros agrarios, inspección pesquera, seguridad privada y traspaso de los centros para la renovación de los permisos de conducción.

Sin embargo, no ha sido posible avanzar en el otro asunto al que Pradales había colocado la etiqueta de prioritario, los acuerdos en materia migratoria que permitieran declarar a Euskadi frontera norte y le permitieran, en consecuencia, disponer de mayores recursos y mejores condiciones para hacer frente al fenómeno migratorio. Sobre la mesa de Sánchez ha quedado la propuesta del jefe del Ejecutivo vasco para crear una subcomisión bilateral que avance en este sentido y la petición de «nuevas capacidades políticas» para responder «de forma más justa y eficaz» al fenómeno migratorio.

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En el capítulo de peticiones, Pradales ha deslizado algunas más a su interlocutor, con el 'recado' además de que se aborden con «más ritmo en la cooperación, más capacidades políticas» y la determinación de «asumir más riesgos». Entre ellas, destaca la exigencia de «convertir en estructurales» las medidas coyunturales adoptadas para dar respuesta a la crisis desatada por la guerra en Irán para reducir los costes energéticos de la industria electrointensiva. Una medida, ha advertido Pradales, imprescindible para la «competitividad» de las plantas vascas y para que puedan salir al mercado «en igualdad de condiciones» respecto a empresas de otros países europeos. Además, Pradales ha propuesto un paquete de ayudas para el primer sector, los arrantzales y las familias vascas, entre ellas la reducción del IVA del pescado y la carne del 10 % al 4 %.