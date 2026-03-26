El PP desdeña la remodelación del Gobierno y dice que es «continuísmo y más sanchismo»

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el vicesecretario del ramo del PP, Juan Bravo, en el Congreso de los Diputados. SERGIO PÉREZ | EFE

El PP desdeñó la remodelación del Ejecutivo anunciada por Pedro Sánchez tras dejar María Jesús Montero la vicepresidencia primera y el Ministerio de Hacienda, y señaló que lo que quieren los españoles es un «cambio de Gobierno» a través de las urnas con una convocatoria de elecciones generales. La formación de Alberto Núñez Feijoo reaccionó a los nuevos nombramientos de Carlos Cuerpo como vicepresidente del Gobierno y Arcadi España como ministro de Hacienda, asegurando que «el único cambio que desean los españoles es el del presidente del Gobierno». Los populares consideran que Sánchez ha apostado por «continuismo y más sanchismo en su crisis de Gobierno».

A juicio del PP, el presidente «ha perdido la oportunidad de cesar a la ministra del apagón y al ministro de Adamuz», en alusión a Sara Aagesen Muñoz, actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a Óscar Puente, ministro de Transportes.

Tras asegurar que Sánchez envía a Montero a «perder» en Andalucía, hasta ahora vicepresidenta primera, el PP destacó que «la otra castigada» es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ve «cómo su principal enemigo dentro del Consejo de Ministros le adelanta por la derecha», en referencia a Cuerpo.

«Quizá el principal mérito de Cuerpo para alcanzar la Vicepresidencia Primera haya sido enfrentarse a los ministros de Sumar y facilitar, a través de Red.es, que se eliminara la huella digital de Begoña Gómez en 2024 tras su imputación, tal y como ha admitido recientemente el encarcelado José Luis Ábalos», sostiene el PP.

Recalcan que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, hasta ahora «la mano derecha» del ministro Ángel Víctor Torres, «fue jefe de gabinete y consejero de Ximo Puig, el presidente valenciano que los electores echaron tras conocerse los casos de corrupción de su entorno familiar más cercano».

«Arcadi España, además, atacó en el pasado la inversión estatal en comunidades autónomas gobernadas por el PP, por lo que intuimos cuál va a ser su modelo de financiación autonómica», apostillaron los populares.

Choques con Sumar

Desde Sumar, el ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun, dio su «más sincera enhorabuena» a Carlos Cuerpo y dijo esperar que, desde el compromiso con la ciudadanía, sigan trabajando para «consolidar los avances logrados y afrontar con ambición los retos futuros».

Recientemente, Cuerpo y Sumar han tenido un choque y el socio minoritario del Ejecutivo denunció que este se opone «una y otra vez» a medidas del Ministerio de Trabajo, como la reforma del registro horario para hacerlo totalmente digital y accesible, una actitud que considera «totalmente vergonzosa», como dijo la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero.

«No se entiende que el Ministerio de Economía esté mandando informes al Consejo de Estado como un loco para conseguir tener una resolución al respecto. Es vergonzoso. Pero ya estamos acostumbradas, no es nuevo: antes se llamaba Nadia Calviño y ahora Carlos Cuerpo», afirmó entonces la dirigente de Sumar.

Pese a ello, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, transmitió su bienvenida a Cuerpo por su nueva responsabilidad.

«Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera y bienvenido Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras», señaló Díaz en un mensaje publicado en la red social Bluesky.