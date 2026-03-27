El PP citará a Puente y a sus dos predecesores en Transportes en la comisión del Senado sobre Adamuz

Óscar Puente, en una comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso Rodrigo Jiménez | EFE

El PP presentó este viernes el plan de trabajo de la comisión de investigación creada en el Senado para analizar el estado de la red ferroviaria de alta velocidad, de Rodalies en Cataluña y de los Cercanías, que registraron después del trágico accidente de Adamuz en el que perdieron la vida. Los populares consideran «imprescindible» que se realice un análisis «exhaustivo, riguroso e independiente de la gestión realizada, que identifique las causas profundas del deterioro del sistema ferroviario y que depure las responsabilidades políticas que correspondan». Para ello, citarán al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y a sus predecesores en el cargo, Raquel Sánchez y José Luis Ábalos, así como a su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva. «La actuación del Gobierno ha sido claramente insuficiente. El señor Puente ha estado más centrado en el relato que en la gestión, más reactivo que responsable y más pendiente de la confrontación que de resolver problemas», denunció la portavoz del partido en la Cámara alta, Alicia García.

Se espera que las primeras comparecencias comiencen a finales de abril. La senadora del PP señaló que las instituciones europeas ya han iniciado una investigación. «Y no lo hacen de manera rutinaria como insinuó Puente, solo investigan si observan indicios delictivos», añadió García, que dejó claro que si al finalizar los trabajos de la comisión se comprueba que hubo delito lo llevarán ante la Fiscalía. «Las víctimas y sus familiares merecen saber la verdad de lo que pasó en Adamuz y Barcelona y los españoles que esto no volverá a ocurrir», remarcó García, que considera que ambas tragedias no fueron hechos aislados ni una cadena de errores sino «un fallo del Gobierno».

Entre los 73 comparecientes que los populares han incluido en su listado figuran también la exsecretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera; el actual secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, así como al presidente y al CEO de Iryo; a la directora general de Ouigo España, y a distintos responsables de Renfe y de la ADIF. Han requerido además todas las comunicaciones que se produjeron los días del accidente de Adamuz, así como toda la documentación de todas las obras que se hicieron en este tramo.

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para analizar si en las obras de las vías de Adamuz se pudieron malversar fondos que concedió la Comisión Europea para renovar ese tramo Madrid-Sevilla. El PP pide esas diligencias así como los informes remitidos a los juzgados «sobre contratos amañados en el seno de la ADIF» y los expedientes que justifiquen los cambios en las velocidades de los tramos. «Hemos registrado un plan de trabajo muy ambicioso», reconoció García. El PP está dispuesto a seguir «el rastro del dinero hasta el final» y a reconstruir «cada decisión» adoptada en estos años por el Gobierno de Pedro Sánchez.

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Con la experiencia de cinco comisiones de investigación a sus espaldas, el PP ha introducido un segundo turno de intervención de los portavoces por cinco minutos -el primero es de 50- y se ha asegurado en esta ocasión ser el primer grupo parlamentario que interrogue a los comparecientes y posteriormente vayan los demás por orden de representación.