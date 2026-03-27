El portavoz de Vox en Torre Pacheco denuncia comportamientos mafiosos y se va del partido

José Francisco Garre, portavoz de Vox en Torre Pacheco Efe

Nueva dimisión en Vox, sumido desde hace meses en una revuelta de históricos y cargos intermedios contra la dirección del partido. El último en anunciar su adiós ha sido el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murcia), José Francisco Garre, que tramitó la baja tras sufrir «presiones» y percibir comportamientos que tildó de «cuasi mafiosos» por parte de la cúpula nacional.

Garre, abogado de profesión, solicitó de manera formal su baja como afiliado después de la celebración del Pleno municipal en el que se hizo público que tres de los cuatro concejales de Vox en el Consistorio habían firmado un acuerdo con el PP para gobernar el municipio en coalición lo que resta de legislatura. Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, el edil mantendrá su acta en el Consistorio y la portavocía del grupo municipal, aunque matizó que a partir de este momento figurará con la condición de independiente, «como están, por ejemplo, Hermann Tertsch en Europa y también Juan Carlos Girauta».

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Garre dice que se va después de «quince días brutales» en los que el político murciano aseguró que haber recibido «intentos de amedrentamiento» después de la expulsión de José Ángel Antelo como líder provincial del partido y del grupo parlamentario en la Asamblea regional.

El portavoz de Vox en Torre Pacheco, uno de los municipios murcianos con mayor número de inmigrantes, hizo referencia al «estupor» que le producen las recientes «purgas» de figuras como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, personas que se han «batido el cobre» por el proyecto desde sus inicios y a las que se les ha tratado, según sus palabras, con una «chabacanería absoluta».

Asimismo, el portavoz local denuncia la existencia de diferencias de trato por parte de la dirección entre los grupos municipales de distintas localidades, al considerar que mientras a unos se les otorga «bula» y «visibilidad» a otros «se nos oculta», a pesar de que los primeros «tienen porcentajes de voto mucho más bajos que nosotros».

Denuncia por abusos

Dos trabajadores de Vox, un hombre y una mujer denunciaron que han sido despedidos del partidos después de denunciar a un cargo que acosaba mujeres. «Tenemos un Errejón dentro» llegó a decir Eugenia, de 80 años a varios mandos intermedios de la ciudad advirtiéndoles del comportamiento de Miguel Martínez, según publica El País. Francisco García era el encargado de afiliación de Vox en Barcelona. Puso en conocimiento de la dirección lo que le habían dicho varias mujeres sobre Martínez y también fue despedido.