La policía detiene al dirigente de Podemos y exdiputado autonómico Serigne Mbaye

Serigne Mbaye, en el centro, en un acto de Podemos con Ione Belarra e Irene Montero Kiko Huesca | EFE

Agentes de la Policía Nacional detuvieron la tarde este jueves al activista y exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye,en las inmediaciones de su domicilio en el distrito madrileño de Villaverde. El arresto del actual secretario de Antirracismo de la formación morada se produjo en el marco de un operativo policial que se saldó con un total de siete personas detenidas.

Los hechos se desencadenaron aproximadamente a las 19.00 horas. Según informaron fuentes policiales, el incidente comenzó cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes en el aparcamiento de un supermercado de la calle Antonio López mientras estos, presuntamente, «merodeaban de forma sospechosa» entre los algunos vehículos estacionados con la supuesta intención de robar un vehículo. De acuerdo con este relato, cuando los efectivos intentaron identificar a los individuos, uno de ellos emprendió la huida a pie y se refugió en un local cercano. En ese momento, un grupo de personas salió al encuentro de los agentes para tratar de impedir la detención.

Las mismas fuentes policiales aseguraron que este grupo, en el que se encontraba Mbaye, se enfrentó de «forma violenta» con los funcionarios. Como consecuencia de la refriega, un agente de la Policía Nacional resultó herido con lesiones de carácter leve. Finalmente, los efectivos redujeron a los implicados y arrestaron a siete personas por presuntos delitos de desobediencia grave y resistencia a la autoridad.

La versión policial contrasta con la de Podemos y la del entorno del activista, que calificaron la intervención de «redada racista» y denunciaron un uso excesivo de la fuerza. Según los allegados del arrestado, los agentes realizaron un despliegue violento frente a la vivienda de Mbaye, llegando a entrar en el edificio y empleando técnicas de inmovilización «muy duras y exageradas» contra los vecinos que protestaban por la actuación.

La cúpula de Podemos reaccionó de inmediato exigiendo la libertad del dirigente. La secretaria general del partido, Ione Belarra, condenó los hechos y demandó la «inmediata puesta en libertad de Serigne Mbaye, militante por los derechos de las personas migrantes y miembro de Podemos». Belarra denunció lo que consideró un patrón de comportamiento de las fuerzas de seguridad: «Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social».

«Vergüenza»

En la misma línea se pronunció el secretario de Organización y portavoz de la formación, Pablo Fernández, quien calificó lo ocurrido de «vergüenza» y tildó la detención de «extremadamente grave» al haberse producido, a su juicio, con «enorme brutalidad policial». Fernández señaló directamente al Ministerio del Interior al afirmar que «Marlaska es el máximo responsable de esta vergüenza» y reiteró que el partido no tolerará más «redadas racistas y la persecución policial por el color de la piel».

Desde el partido morado explicaron que estas situaciones son un reflejo del «racismo policial que cada día sufren en nuestro país millones de personas racializadas». El propio Serigne Mbaye, que fue portavoz del Sindicato de Manteros y ha mantenido una activa trayectoria en la defensa de los derechos humanos, ya manifestó hace apenas un mes su malestar por lo que consideraba una vigilancia selectiva. «No es casual de que me pare con tanta frecuencia la policía, es un hecho que demuestra claramente que van a por mí», afirmó hace un tiempo el exparlamentario, tras haber elevado quejas formales ante la Delegación de Gobierno, el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior.

Tras el arresto, los detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Usera, donde diversos movimientos sociales y colectivos civiles convocaron una protesta para exigir la liberación de todos los arrestados en el operativo.