El gallego Pablo Crespo, número dos de la Gürtel, queda en libertad condicional tras doce años en prisión

Pablo Crespo, exsecretario de Organización del Partido Popular en Galicia, en una imagen de archivo Javier Lizon | EFE

Pablo Crespo Sabarís, quien fuera secretario de Organización del Partido Popular en Galicia y mano derecha de Francisco Correa en la trama de corrupción conocida como «Caso Gürtel», ha obtenido la libertad condicional anticipada. La