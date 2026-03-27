El gallego Pablo Crespo, número dos de la Gürtel, queda en libertad condicional tras doce años en prisión
REDACCIÓN / LA VOZ
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El exsecretario de Organización del Partido Popular en Galicia y mano derecha de Francisco Correa ha cumplido ya los dos tercios de su condena27 mar 2026 . Actualizado a las 21:00 h.
Pablo Crespo Sabarís, quien fuera secretario de Organización del Partido Popular en Galicia y mano derecha de Francisco Correa en la trama de corrupción conocida como «Caso Gürtel», ha obtenido la libertad condicional anticipada. La