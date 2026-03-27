El gallego Pablo Crespo, número dos de la Gürtel, queda en libertad condicional tras doce años en prisión

M. Saiz Pardo / M. Balín REDACCIÓN / LA VOZ

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Pablo Crespo, exsecretario de Organización del Partido Popular en Galicia, en una imagen de archivo
Pablo Crespo, exsecretario de Organización del Partido Popular en Galicia, en una imagen de archivo Javier Lizon | EFE

El exsecretario de Organización del Partido Popular en Galicia y mano derecha de Francisco Correa ha cumplido ya los dos tercios de su condena

27 mar 2026 . Actualizado a las 21:00 h.

Pablo Crespo Sabarís, quien fuera secretario de Organización del Partido Popular en Galicia y mano derecha de Francisco Correa en la trama de corrupción conocida como «Caso Gürtel», ha obtenido la libertad condicional anticipada. La

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